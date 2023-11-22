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Укренерго "на котах" пояснило, як економити електрику під час холодів

22 листопада 2023 20:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Укренерго "на котах" пояснило, як економити електрику під час холодів
Відключення світла у Києві. Фото: Andrew Kravchenko
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер найкритичніші години — з 17:00 до 19:00.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

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Коли найкритичніші години для споживання електроенергії взимку

В Укренерго повідомили, що потреба в раціональному, ощадливому споживанні з 9-ї ранку до 19-ї вечора, проте найкритичніші години — з 17:00 до 19:00.

"У різні сезони пікове споживання відбувається в різні години. 
За останній тиждень похолодало на 6 °C. Споживання електроенергії в Україні за цей час збільшилось на 11% та продовжує зростати.  Для енергосистеми це дуже стрімке та відчутне зростання навантаження. Для того, щоб задовольнити такий попит, необхідно, щоб в системі працював додатково ще 1 атомний блок та 2-3 блоки теплоелектростанцій", — взаначили в Укренерго.

Як впливає похолодання на споживання електроенергії

Споживання електроенергії нерівномірне. Протягом доби воно має піки: зранку, коли всі збираються на роботу, та ввечері, коли всі повертаються додому.

"Але влітку графік споживання був схожим на одновухого котика (див. інфографіку), бо пік споживання зранку був незначним, а ввечері відчутно зростав... Чим нижче буде опускатися стовпчик термометра, тим вище буде зростати споживання і, відповідно, навантаження на енергосистему. Зимовий "котик"— графік споживання — і в мирні часи був більшим, ніж літній. Тому, коли ми "годуємо котика", тобто використовуємо електроенергію по максимуму, зростає навантаження на енергосистему", — зазначили в Укренерго.

котики укренерго
Інфографіка споживання електроенергії. Джерело: НЕК "Укренерго"

В компанії уточнили, що такий попит важко покрити електростанціям, які все ще відновлюються від терористичних атак з боку Росії минулої зими. Тому порадили заощадливіше ставитися до споживання електроенергії. 

"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади, зменшіть час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, переносьте прання на нічні години доби", — наголосили в Укренерго.

Скриншот. Фейсбук НЕК "Укренерго"
Скриншот. Фейсбук НЕК "Укренерго"
Скриншот. Фейсбук НЕК "Укренерго"
Скриншот. Фейсбук НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Ймовірно, у вечірні години він може збільшитися.

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