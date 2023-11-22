Укрэнерго "на котах" объяснило, как экономить электричество во время холодов

Отключение света в Киеве. Фото: Andrew Kravchenko

Похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь самые критические часы — с 17:00 до 19:00.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Когда самые критические часы для потребления электроэнергии зимой

В Укрэнерго сообщили, что необходимость в рациональном, экономном потреблении — с 9 утра до 19 вечера, однако самые критические часы — с 17:00 до 19:00.

"В разные сезоны пиковое потребление происходит в разные часы.

За последнюю неделю похолодало на 6 °C. Потребление электроэнергии в Украине за это время увеличилось на 11% и продолжает расти. Для энергосистемы это очень стремительный и ощутимый рост нагрузки. Для того чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работал дополнительно еще 1 атомный блок и 2-3 блока теплоэлектростанций", — отметили в Укрэнерго.

Как влияет похолодание на потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии неравномерно. В течение суток у него есть пики: утром, когда все собираются на работу, и вечером, когда все возвращаются домой.

"Но летом график потребления был похож на одноухого котика (см. инфографику), потому что пик потребления утром был незначительным, а вечером — ощутимо рос... Чем ниже будет опускаться столбик термометра, тем выше будет расти потребление и, соответственно, нагрузка на энергосистему. "Зимний "котик"— график потребления — и в мирные времена был больше, чем летний. Поэтому, когда мы "кормим котика", то есть используем электроэнергию по максимуму, растет нагрузка на энергосистему", — отметили в Укрэнерго.

Инфографика потребления электроэнергии. Источник: НЭК "Укрэнерго"

В компании уточнили, что такой спрос трудно покрыть электростанциям, которые все еще восстанавливаются от террористических атак со стороны России минувшей зимой. Поэтому посоветовали более экономно относиться к потреблению электроэнергии.

"Не включайте одновременно мощные электроприборы, уменьшите время работы обогревателей и бойлеров, выключайте свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы суток", — отметили в Укрэнерго.

Скриншот. Фейсбук НЭК "Укрэнерго"

Скриншот. Фейсбук НЭК "Укрэнерго"

Скриншот. Фейсбук НЭК "Укрэнерго"

Скриншот. Фейсбук НЭК "Укрэнерго"

Напомним, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Вероятно, в вечерние часы он может увеличиться.