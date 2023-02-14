Тарифи на воду — в українських містах подорожчала комуналка

У Мукачево вартість збільшилась фактично вдвічі

В українських містах у лютому продовжують підвищуватися тарифи на воду, оскільки місцева влада має право встановлювати свої розцінки. Зокрема, у Мукачево вартість збільшилась фактично вдвічі.

Про це інформує місцеве видання "Карпатський об'єктив" із посиланням на директора комунального підприємства "Мукачівводоканал".

Як змінилися тарифи

Хоч в Україні Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) відклала рішення про підвищення цін у великих містах, у маленьких населених пунктах такими повноваженнями наділена місцева влада, яка й користується таким правом у лютому.

Для розуміння, на скільки населенню доводиться платити більше — у січні мешканці Мукачево платили близько 30 грн за кубометр, а вже в лютому — 59,79 (разом з водовідведення).

У "Мукачівводоканал" пояснили підвищення тарифів вимушеним кроком, адже їх "не переглядали давно", і що подорожчання супроводжувалося запровадженням абонентської плати на воду.

"В інших містах така плата вже давно є, тому що там переглядають тариф майже щороку. Що ми не робили! Оскільки тепер було прийнято новий тариф, то одразу ввели і абонентську плату", — заявили там.

Примітно, що в цьому місті тарифи зросли найсуттєвіше порівняно з іншими, де у більшості ціни підвищилися на 13-25%.

Чому підвищують тарифи

У місцевій владі пояснюють необхідність підвищення тарифів, не зважаючи на війну, зростанням заробітних плат, подорожчанням електропостачання для водоканалів та збільшенням цін на ремонти. Так, якщо місцева влада не переглядає тарифи, то вона має десь взяти гроші, щоб компенсувати різницю низьких цін.

Раніше тарифи підвищили у таких містах:

смт Нове на Кіровоградщині, де вже зросли ціни з 28,69 до 49,83 грн за куб.м.;

Буськ на Львівщині, де підвищили тариф на 18%, до 61,64 грн за куб.м.

Нагадаємо, у КМДА запевняють, що тарифи на водопостачання чіпати не будуть. Оскільки, заважаючи на ті умови, в яких опинилося населення на тлі війни, підвищення тарифів — не на часі.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, чи позбавлять українців комунпослуг за борги. Там зазначили, що в країні відключення споживачів від комунальних послуг під час дії воєнного стану протизаконне.