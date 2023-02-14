Тарифы на воду — в украинских городах подорожала коммуналка

В Мукачево стоимость увеличилась фактически вдвое

В украинских городах в феврале продолжают повышаться тарифы на воду, поскольку местные власти вправе устанавливать свои расценки. В частности, в Мукачево стоимость увеличилась фактически вдвое.

Об этом сообщает местное издание "Карпатский объектив" со ссылкой на директора коммунального предприятия "Мукачевводоканал".

Как изменились тарифы

Хотя в Украине Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) отложила решение о повышении цен в крупных городах, в маленьких населенных пунктах такими полномочиями наделены местные власти, которые и пользуются таким правом в феврале.

Для понимания, на сколько населению приходится платить больше — в январе жители Мукачево платили около 30 грн за кубометр, а уже в феврале — 59,79 (вместе с водоотводом).

В "Мукачевводоканал" объяснили повышение тарифов вынужденным шагом, ведь их "не пересматривали давно", и что удорожание сопровождалось введением абонентской платы на воду.

"В других городах такая плата уже давно есть, потому что там пересматривают тариф почти каждый год. Что мы не делали! Поскольку теперь был принят новый тариф, то сразу ввели и абонентскую плату", — заявили там.

Примечательно, что в этом городе тарифы выросли более существенно по сравнению с другими, где в большинстве цены повысились на 13-25%.

Почему повышают тарифы

В местных властях объясняют необходимость повышения тарифов, несмотря на войну, ростом заработных плат, подорожанием электроснабжения для водоканалов и увеличением цен на ремонты. Так, если местные власти не пересматривают тарифы, то они должны где-то взять деньги, чтобы компенсировать разницу низких цен.

Ранее тарифы повысили в таких городах:

пгт Новое в Кировоградской области, где выросли цены с 28,69 до 49,83 грн за куб.м.;

Буськ во Львовской области, где повысили тариф на 18%, до 61,64 грн за куб.м.

Напомним, в КГГА уверяют, что тарифы на водоснабжение трогать не будут. Поскольку, мешая тем условиям, в которых оказалось население на фоне войны, повышение тарифов — не ко времени.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, лишат ли украинцев коммунуслуг за долги. Там отметили, что в стране отключение потребителей от коммунальных услуг во время действия военного положения противозаконно.