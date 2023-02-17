Субсидії в Україні — на які дорогоцінні покупки є винятки

Йдеться про купівлю нерухомості

В Україні житлову субсидію не нараховують, якщо хтось із членів родини за рік до її призначення витратив одноразово суму понад 50 тисяч гривень. Проте на дорогоцінні покупки є винятки.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Винятки у відмові в субсидії

Як зазначили у ПФУ, який призначає та нараховує субсидії на оплату комуналки, йдеться про купівлю нерухомості. Так, факт придбання нового житла не враховується під час призначення субсидій за умови, що його було здійснено коштом від продажу старої квартири. У такому разі доходи від продажу не враховуватимуться у сукупному доході родини під час обрахунку.

Проте є важливий нюанс: обидві квартири чи будинки повинні бути єдиним житлом у власності субсидіанта. Для цього потрібно надати відповідні документи. Якщо з документацією буде все гаразд, то житлову субсидію призначать через шість місяців.

Доходи родини

Для отримання права на субсидію українці зобов'язані вказати всіх членів своєї родини та весь дохід. У разі приховання інформації у декларації, переплачену суму субсидії можуть вимагати повернути через суд.

Серед найпопулярніших причин для відмови у призначенні субсидії — не так дорогі покупки, як заборгованість за комунальні послуги.

Відмова у субсидії

Субсидію не призначають, якщо:

площа квартири перевищує норму у 130 кв. м, а житлового будинку — 230 кв. м. Проте це не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних, а також родин з трьома та більше дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням;

хтось із членів родини має транспорт, якому менше ніж п’ять років (за винятком мопедів, причіпів);

у когось у родині є більше одного транспорту, випущеного менше 15 років тому (крім мопедів та причіпів);

у родині є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижчого ніж мінімалка чи особи, які не сплачують ЄСВ (виняток — студенти та отримувачі соцпенсії);

наявність заборгованості з оплати комунальні послуни більш ніж трьох місяців, а його сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн);

особа, зі складу прописаних у житлі членів сім’ї, за рік перед зверненням за субсидією здійснила купівлю на суму понад 50 тис. грн (виняток - лікування), проте не стосується випадків, коли упродовж пів року перед купівлею нового житла було продане інше;

надміру перераховану (виплачену) субсидію за попередні періоди одержання не повернули;

у складі родини є неплатник аліментів (понад три місяці);

є власник більш ніж одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях/житла, що належить особі на праві спільної сумісної чи часткової власності та розташоване в сільській місцевості);

у когось із членів родини є депозит у розмірі більш ніж 100 тис. грн;

хтось з членів родини купив валюту на суму в розмірі 50 тис. грн протягом року перед зверненням.

Що треба знати про субсидії

Українським біженцям, які виїхали через війну за кордон, держава допомагатиме утримувати житло в Україні. Вони також отримають право на житлові субсидії на тривалий час.

Офіційно зареєстровані безробітні теж мають право на державну компенсацію за комунальні послуги на час війни. Субсидії можна буде оформити значно швидше.

Нагадаємо, що громадяни можуть перевірити, чи призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг — на сайті Міністерства соціальної політики.