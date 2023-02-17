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Отказ в субсидии: В ПФУ уточнили, на какие драгоценные покупки есть исключения

17 февраля 2023 07:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — на какие драгоценные покупки есть исключения
Речь идет о покупке недвижимости
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине жилищную субсидию не начисляют, если кто-то из членов семьи за год до ее назначения потратил единовременно сумму более 50 тысяч гривен. Однако на драгоценные покупки есть исключения.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Исключения в отказе в субсидии

Как отметили в ПФУ, назначающем и начисляющем субсидии на оплату коммуналки, речь идет о покупке недвижимости. Так, факт приобретения нового жилья не учитывается при назначении субсидий при условии, что он был осуществлен за счет продажи старой квартиры. В таком случае доходы от продажи не будут учитываться в совокупном доходе семьи при расчете.

Однако есть важный нюанс: обе квартиры или дома должны быть единственным жильем в собственности субсидианта. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы. Если с документацией будет все хорошо, то жилищную субсидию назначат через шесть месяцев.

Доходы семьи

Для получения права на субсидию украинцы обязаны указать всех членов своей семьи и весь доход. В случае укрытия информации в декларации, переплаченную сумму субсидии могут потребовать вернуть через суд.

Среди самых популярных причин для отказа в назначении субсидии — не столько дорогие покупки, сколько задолженность за коммунальные услуги.

Отказ в субсидии

Субсидию не назначают, если:

  • площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м, а жилого дома — 230 кв. м. Однако это не касается детских домов семейного типа, многодетных, а также семей с тремя и более детьми, которые находятся под опекой или попечительством;
  • кто-то из членов семьи имеет транспорт, которому меньше пяти лет (за исключением мопедов, прицепов);
  • у кого-то в семье больше одного транспорта, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов);
  • в семье есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минималки или лица, не уплачивающие ЕСВ (исключение — студенты и получатели соцпенсии);
  • наличие задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев, а его сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
  • лицо, из прописанных в жилье членов семьи, за год перед обращением за субсидией совершило покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (исключение — лечение), однако не касается случаев, когда в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;
  • излишне перечисленную (выплаченную) субсидию за предыдущие периоды получения не вернули;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • есть владелец более чем одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях/жилья, принадлежащего лицу на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);
  • у кого-то из членов семьи есть депозит в размере более 100 тыс. грн;
  • кто-то из членов семьи купил валюту в размере 50 тыс. грн в течение года перед обращением.

Что нужно знать о субсидиях

Украинским беженцам, выехавшим из-за войны за границу, государство будет помогать удерживать жилье в Украине. Они также получат право на жилищные субсидии на длительное время.

Официально зарегистрированные безработные имеют право на государственную компенсацию за коммунальные услуги на время войны. Субсидии можно будет оформить гораздо быстрее.

Напомним, что граждане могут проверить, назначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — на сайте Министерства социальной политики.

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