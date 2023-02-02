Субсидії в Україні — українцям нагадали про зміни у лютому

Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги

У лютому діють нові правила щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги.

Про це інформували у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Субсидії виплачуватимуть по-новому

Як зазначили у ПФУ, якщо раніше житлова субсидія автоматично нараховувалась на рахунки, тепер кошти надходитимуть на ім'я отримувача допомоги. Якщо відкритих рахунків для отримання субсидії нема, то кошти потраплять до державного Ощадбанку.

Якщо громадянин відкрив рахунок у фінустанові, то гроші можуть нараховувати туди.

"Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку — для подальшої можливості перерахування грошей", — розповідають експерти.

У разі, якщо субсидію видають пенсіонеру, то він може надалі забирати гроші у будь-якому відділенні Укрпошти. Також пенсіонери можуть надалі одержувати гроші разом з доставкою пенсії додому.

"Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися", — наголошують фахівці.

Хто має право на житлову субсидію

Право на житлову субсидію мають громадяни з доходом, який не дозволяє цілком оплачувати житлово-комунальні послуги. Це розраховують за спеціальною формулою.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву про призначення та надання субсидії та декларацію про доходи й витрати.

Якщо пільговики бажають отримувати виплати на відкриті в інших фінустановах рахунки, то необхідно подати заяву до територіального органу ПФУ. Зробити це можна так:

особисто у будь-якому сервісному центрі головного управління ПФУ;

поштою;

через особистий кабінет на порталі е-послуг ПФУ.

Нагадаємо, в Україні, попри війну, українцям не скасовуватимуть житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.

Кабінет Міністрів України планував скоротити витрати на субсидії у 2023 році до 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році, коли сума становила 41,708 млрд гривень.