Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Виплата житлових субсидій: українцям нагадали про зміни у лютому arrow

Виплата житлових субсидій: українцям нагадали про зміни у лютому

2 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — українцям нагадали про зміни у лютому
Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У лютому діють нові правила щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги.

Про це інформували у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Субсидії виплачуватимуть по-новому

Як зазначили у ПФУ, якщо раніше житлова субсидія автоматично нараховувалась на рахунки, тепер кошти надходитимуть на ім'я отримувача допомоги. Якщо відкритих рахунків для отримання субсидії нема, то кошти потраплять до державного Ощадбанку.

Якщо громадянин відкрив рахунок у фінустанові, то гроші можуть нараховувати туди.

"Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку для подальшої можливості перерахування грошей", — розповідають експерти.

У разі, якщо субсидію видають пенсіонеру, то він може надалі забирати гроші у будь-якому відділенні Укрпошти. Також пенсіонери можуть надалі одержувати гроші разом з доставкою пенсії додому.

"Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися", — наголошують фахівці.

Хто має право на житлову субсидію

Право на житлову субсидію мають громадяни з доходом, який не дозволяє цілком оплачувати житлово-комунальні послуги. Це розраховують за спеціальною формулою.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву про призначення та надання субсидії та декларацію про доходи й витрати.

Якщо пільговики бажають отримувати виплати на відкриті в інших фінустановах рахунки, то необхідно подати заяву до територіального органу ПФУ. Зробити це можна так:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі головного управління ПФУ;
  • поштою;
  • через особистий кабінет на порталі е-послуг ПФУ.

Нагадаємо, в Україні, попри війну, українцям не скасовуватимуть житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.

Кабінет Міністрів України планував скоротити витрати на субсидії у 2023 році до 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році, коли сума становила 41,708 млрд гривень.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

08:35 Військовий облік 2023: як мобілізують безробітних за новими правилами

08:20 Енергонезалежність від рф: Болгарія та Сербія будують власний газопровід

Новина з фото

08:15 "Я зненавидів росію": головні цитати Кузьми Скрябіна про патріотизм, Україну, життя й людяність

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

08:11 ​​​​​​​У Європі виявили коров’ячий сказ: чи далеко хвороба від українських кордонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:04 У Фонді держмайна знайшли порушень на 90 млрд, — Рахункова палата

07:49 Загарбники змушують водіїв окупованої Донеччини отримувати посвідчення рф, — Генштаб

07:44 ​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

07:34 США виділять Україні $135 млн на відновлення економіки

07:30 Вітер та мороз: на Одещину насувається погіршення погодних умов

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Актуальне по темі

None 2 Лютий 00:56

Військовий облік 2023: як мобілізують безробітних за новими правилами

None 2 Лютий 08:24

Енергонезалежність від рф: Болгарія та Сербія будують власний газопровід

None 1 Лютий 22:32

"Я зненавидів росію": головні цитати Кузьми Скрябіна про патріотизм, Україну, життя й людяність

None 2 Лютий 08:14

Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB