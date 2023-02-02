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Выплата жилищных субсидий: украинцам напомнили об изменениях в феврале

2 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — украинцам напомнили об изменениях в феврале
Деньги будут поступать на счета получателей, после чего придется самостоятельно оплатить услуги
lis.jpg - Ксения Лисновская

В феврале действуют новые правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Деньги будут поступать на счета получателей, после чего придется самостоятельно оплатить услуги.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отметили в ПФУ, если раньше жилищная субсидия автоматически начислялась на счета, то теперь средства будут поступать на имя получателя помощи. Если открытых счетов для получения субсидии нет, средства попадут в государственный Ощадбанк.

Если гражданин открыл счет в банке, то деньги могут начислять туда.

"Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет подойти в Ощадбанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке для дальнейшей возможности перечисления денег", — рассказывают эксперты.

В случае, если субсидию выдают пенсионеру, он может в дальнейшем забирать деньги в любом отделении Укрпочты. Также пенсионеры могут в дальнейшем получать деньги вместе с доставкой пенсии на дом.

"Что касается людей не пенсионного возраста, то они тоже могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться", — подчеркивают специалисты.

Кто имеет право на жилищную субсидию

Право на жилищную субсидию имеют граждане с доходом, не позволяющим полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Это рассчитывают по специальной формуле.

Для оформления помощи необходимо подать заявление о назначении и предоставлении субсидии, декларацию о доходах и расходах.

Если льготники желают получать выплаты на открытые в других финучреждениях счета, необходимо подать заявление в территориальный орган ПФУ. Сделать это можно так:

  • лично в любом сервисном центре главного управления ПФУ;
  • по почте;
  • через личный кабинет на портале е-услуг ПФУ.

Напомним, в Украине, несмотря на войну, украинцам не будут отменять жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько изменений.

Кабинет Министров Украины планировал сократить расходы на субсидии в 2023 году до 37,87 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году, когда сумма составила 41,708 млрд гривен.

 

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