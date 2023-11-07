За газ 86 тис. грн — що накоїв українець та звідки така сума
Українця зобов'язали заплатити за газ 86 тис. грн через пошкоджений лічильник. Вирок виніс суд Дергачівського району Харківської області.
Про це повідомляє OBOZ.UA.
За що українець сплатив 86 тис. грн
Працівники Харківгазу запримітили, що під час огляду газового лічильника не було видно "нижнього відбитка на пломбі заводу-виробника". Тому його відправили на експертизу для остаточної перевірки, де й підтвердили втручання в роботу лічильника.
"Існує доступ до відлікового механізму....За результатами позачергової повірки лічильника газу споживача визнано "Непридатними до застосування", — зазначили експерти.
Так, згідно з правилами, у разі виявлення втручання в роботу лічильника, всі показники споживання газу вважаються недійсними. До вже сплаченої суми додається об'єм газу, який теоретично міг бути спожитий клієнтом згідно з нормами споживання.
"Суд ухвалив рішення зобов'язати клієнта виплатити на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" заборгованість за донарахований об`єм природного газу у розмірі 86 248 грн. Також клієнт має заплатити судовий збір", — додали в виданні.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу. У випадку, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного кольором, варто звернутися до газової служби.
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