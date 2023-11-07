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За газ 86 тис. грн — що накоїв українець та звідки така сума

7 листопада 2023 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За газ 86 тис. грн — що накоїв українець та звідки така сума
Чоловік тримає гроші на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українця зобов'язали заплатити за газ 86 тис. грн через пошкоджений лічильник. Вирок виніс суд Дергачівського району Харківської області.  

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Працівники Харківгазу запримітили, що під час огляду газового лічильника не було видно "нижнього відбитка на пломбі заводу-виробника". Тому його відправили на експертизу для остаточної перевірки, де й підтвердили втручання в роботу лічильника.

"Існує доступ до відлікового механізму....За результатами позачергової повірки лічильника газу споживача визнано "Непридатними до застосування", — зазначили експерти.

Так, згідно з правилами, у разі виявлення втручання в роботу лічильника, всі показники споживання газу вважаються недійсними. До вже сплаченої суми додається об'єм газу, який теоретично міг бути спожитий клієнтом згідно з нормами споживання.

"Суд ухвалив рішення зобов'язати клієнта виплатити на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" заборгованість за донарахований об`єм природного газу у розмірі 86 248 грн. Також клієнт має заплатити судовий збір", — додали в виданні.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу. У випадку, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного кольором, варто звернутися до газової служби.

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