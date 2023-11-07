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За газ 86 тыс. грн — что натворил украинец и откуда такая сумма

7 ноября 2023 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
За газ 86 тыс. грн — что натворил украинец и откуда такая сумма
Мужчина держит деньги на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинца обязали заплатить за газ 86 тыс. грн из-за поврежденного счетчика. Приговор вынес суд Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Сотрудники Харьковгаза заметили, что при осмотре газового счетчика не было видно "нижнего отпечатка на пломбе завода-производителя". Поэтому его отправили на экспертизу для окончательной проверки, где подтвердили вмешательство в работу счетчика.

"Существует доступ к отсчетному механизму... По результатам внеочередной поверки счетчика газа потребитель признан "Непригодными к применению", — отметили эксперты.

Так, согласно правилам, в случае обнаружения вмешательства в работу счетчика все показатели потребления газа считаются недействительными. К уже уплаченной сумме прилагается объем газа, который теоретически мог быть потреблен клиентом в соответствии с нормами потребления.

"Суд принял решение обязать клиента выплатить в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" задолженность за доначисленный объем природного газа в размере 86 248 грн." Также клиент должен заплатить судебный сбор", — добавили в издании.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" призвал потребителей следить за цветом газа. В случае если в бытовых приборах он горит отличным от голубого цветом, следует обратиться в газовую службу.

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