За газ 86 тыс. грн — что натворил украинец и откуда такая сумма
Украинца обязали заплатить за газ 86 тыс. грн из-за поврежденного счетчика. Приговор вынес суд Дергачевского района Харьковской области.
Об этом сообщает OBOZ.UA.
За что украинец заплатил 86 тыс. грн
Сотрудники Харьковгаза заметили, что при осмотре газового счетчика не было видно "нижнего отпечатка на пломбе завода-производителя". Поэтому его отправили на экспертизу для окончательной проверки, где подтвердили вмешательство в работу счетчика.
"Существует доступ к отсчетному механизму... По результатам внеочередной поверки счетчика газа потребитель признан "Непригодными к применению", — отметили эксперты.
Так, согласно правилам, в случае обнаружения вмешательства в работу счетчика все показатели потребления газа считаются недействительными. К уже уплаченной сумме прилагается объем газа, который теоретически мог быть потреблен клиентом в соответствии с нормами потребления.
"Суд принял решение обязать клиента выплатить в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" задолженность за доначисленный объем природного газа в размере 86 248 грн." Также клиент должен заплатить судебный сбор", — добавили в издании.
Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" призвал потребителей следить за цветом газа. В случае если в бытовых приборах он горит отличным от голубого цветом, следует обратиться в газовую службу.
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