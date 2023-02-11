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ДБР зупинило незаконне вивезення дорогоцінних та кольорових металів

11 лютого 2023 11:08
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ДБР заблокувало незаконне вивезення дорогоцінних та кольорових металів
У схемі були задіяні посадовці Волинської митниці
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні заблокували незаконну схему вивезення дорогоцінних та кольорових металів. Її викрили працівники Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

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Як працювала схема

Як зазначають у ДБР, протиправну схему налагодили представники однієї з приватних київських компаній спільно з посадовцями Волинської митниці.

Так, у двох вантажних автомобілях із причепами було виявлено близько 45,5 тонни брухту, який містив кольорові та дорогоцінні метали. У зв'язку з тим, що подібний експорт з України забороняється законодавством, вантаж вирішили оформити як "латунний шлак". Тоді як у вантажівках серед вантажу містилися цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких — платина, золото та інші кольорові метали.

Місцем призначення вантажу вказувалося німецьке підприємство.

За попередньою інформацією, сировину, яку намагалися незаконно вивезти з України, оцінюють у близько 200 тисяч доларів.

На прохання ДБР, суд арештував вищевказаний вантаж разом із транспортом, в якому перевозили контрабанду. Загальна вартість сягає 150 тисяч доларів.

Розслідування щодо незаконних дій за участі митників триває. Кримінальне провадження порушене за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини — фігурантам справи загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

Обшуки на митниці

10 лютого Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України проводило обшуки по всій вертикалі митниці. Зазначалось що правоохоронні органи викрили тіньові мільярдні схеми.

Зокрема, слідчі дії відбувалися у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України. 

Повідомлялося, що правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

Нагадаємо, СБУ виявила масштабу схему розкрадання державних коштів, які виділялися на харчування військовослужбовців Сил оборони України. Загальна сума збитків становить 119,5 млн грн.

 

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