ГБР заблокировало незаконный вывоз драгоценных и цветных металлов

В схеме были задействованы чиновники Волынской таможни

В Украине заблокирована незаконная схема вывоза драгоценных и цветных металлов. Ее разоблачили работники Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Как работала схема

Как отмечают в ГБР, противоправную схему наладили представители одной из частных киевских компаний совместно с чиновниками Волынской таможни.

Так, в двух грузовых автомобилях с прицепами было обнаружено около 45,5 тонны лома, содержавшего цветные и драгоценные металлы. В связи с тем, что подобный экспорт из Украины запрещается законодательством, груз решили оформить как "латунный шлак". В то время как в грузовиках среди груза содержались целые и измельченные микросхемы, в составе которых — платина, золото и другие цветные металлы.

Местом назначения груза указывалось германское предприятие.

По предварительной информации, сырье, которое пытались незаконно вывезти из Украины, оценивают в около 200 тысяч долларов.

По просьбе ГБР, суд арестовал вышеуказанный груз вместе с транспортом, в котором перевозили контрабанду. Общая стоимость составляет 150 тысяч долларов.

Расследование относительно незаконных действий с участием таможенников продолжается. Уголовное производство возбуждено по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины — фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Обыски на таможне

10 февраля Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины проводило обыски по всей вертикали таможни. Отмечалось, что правоохранительные органы разоблачили теневые миллиардные схемы.

Следственные действия проходили в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Сообщалось, что правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

Напомним, СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.