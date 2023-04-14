Скільки коштують паски та яйця у Києві: розбір цін

Великодні паски в супермаркеті. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Полиці у столичних магазинах у буквальному сенсі переповнені різмаїттям пасок, панеттоне та пасхальних кексів. На будь-який смак і гаманець.

Новини.LIVE пройшлись найбільшими столичними супермаркетами і порівняли ціни на головні атрибути найбільшого християнського свята Воскресіння.

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Ціни на паски в "Сільпо"

Ціна за великодню паску у "Сільпо" стартує від:

29 гривень за 100-грамовий кекс;

98-119 гривень коштує півкілограмова паска — 500 грамів;

кекс "панеттоне" за 170 грамів стартує від 90 гривень за штуку.

Ціни на паски у "Сільпо". Фото: скріншот із сайту "Сільпо"

800-грамовий — 369 гривень;

900-грамовий бездріжджовий — 369 гривень;

300-грамові паски із сиром, шоколадом та журавлиною стартують від 200 гривень.

Паски в супермаркеті "Сільпо". Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у "Сільпо"

Десяток яєць у "Сільпо" стартує від 59 гривень. Залежно від розмірів яєць та виробника ціна за 10 штук доходить до 80 гривень. Також 10 гривень коштує вже пофарбоване яйце.

Ціни на яйця у "Сільпо". Фото: скріншот із сайту "Сільпо"​​​

Ціни на паски у "Новусі"

Ціни на класичні паски у "Новусі" стартують від:

24 гривень за 100 грамів;

пів кілограмові обійдуться орієнтовно 150 гривень за штуку;

пасхальний кекс-біскоті за 250 грамів коштує 90 гривень;

сирна паска вагою 300 грамів коштує 83-139 залежно від виробника.

Ціни на паски у "Новусі". Фото: Скріншот із сайту "Новус"

Ціни на яйця у "Новусі"

Ціни на десяток яєць у "Новусі" стартують від 63 гривень і доходять до 83 гривень. Можна також придбати вже фарбовані яйця, ціна за 6 штук — 80 гривень.

Ціни на яйця у "Новусі". Фото: скріншот із сайту "Новус"

Ціна на паски в "АТБ"

Класичні паски в "АТБ":

за 100 грамів коштують 26 гривень;

500 грамів — 72 гривні;

пасхальний кекс за 500 грамів — 130-150 гривень за штуку.

Ціни на паски в "АТБ". Фото: скріншот із сайту "АТБ"

Ціни на яйця в "АТБ"

Десяток яєць стартує від 62 гривень. 69 гривень коштують яйця розміру L.

Ціни на яйця в "АТБ". Фото: скріншот із сайту "АТБ"

Ціни на паски у "Форі"

200-грамовий пасхальний кекс стартує від 80 гривень;

400-грамовий — 131 гривню. Однак ці паски упаковані, тому згодяться і для подарункового набору;

класична паска коштує 65 гривень за 300 грамів.

Ціни на паски у "Форі". Фото: скріншот із сайту "Фори"

Ціни на яйця у "Форі"

Десяток яєць стартує від 60 гривень і доходить до 82.

Ціни на яйця у "Форі". Фото: скріншот із сайту магазину "Фора"

Ціни на паски в "Ашані"

Чи не найбільший вибір пасхальних кексів та, власне, пасок в гіпермаркеті "Ашан".

Ціна за класичну 90-грамову стартує від 13 гривень;

пів кілограмова коштує в районі 60-80 гривень;

панеттоне 500 грамів — 150 гривень;

сирна паска — 140-220 гривень за 500 грамів.





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Ціни на яйця в "Ашані"

Ціни за десяток яєць в "Ашані" стартує від 57 гривень і доходить до 75 гривень.

Ціни на яйця в "Ашані". Фото: Скріншот із сайту "Ашан"

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