Скільки коштують паски та яйця у Києві: розбір цін

Де у Києві найдешевші та найдорожчі паски і яйця: розбір цін від Новини.LIVE
Полиці у столичних магазинах у буквальному сенсі переповнені різмаїттям пасок, панеттоне та пасхальних кексів. На будь-який смак і гаманець.
Новини.LIVE пройшлись найбільшими столичними супермаркетами і порівняли ціни на головні атрибути найбільшого християнського свята Воскресіння.
То де найдешевші паски та яйця, а де найдорожчі — читайте далі.
Ціни на паски в "Сільпо"
Ціна за великодню паску у "Сільпо" стартує від:
- 29 гривень за 100-грамовий кекс;
- 98-119 гривень коштує півкілограмова паска — 500 грамів;
- кекс "панеттоне" за 170 грамів стартує від 90 гривень за штуку.
- 800-грамовий — 369 гривень;
- 900-грамовий бездріжджовий — 369 гривень;
- 300-грамові паски із сиром, шоколадом та журавлиною стартують від 200 гривень.
Ціни на яйця у "Сільпо"
Десяток яєць у "Сільпо" стартує від 59 гривень. Залежно від розмірів яєць та виробника ціна за 10 штук доходить до 80 гривень. Також 10 гривень коштує вже пофарбоване яйце.
Ціни на паски у "Новусі"
Ціни на класичні паски у "Новусі" стартують від:
- 24 гривень за 100 грамів;
- пів кілограмові обійдуться орієнтовно 150 гривень за штуку;
- пасхальний кекс-біскоті за 250 грамів коштує 90 гривень;
- сирна паска вагою 300 грамів коштує 83-139 залежно від виробника.
Ціни на яйця у "Новусі"
Ціни на десяток яєць у "Новусі" стартують від 63 гривень і доходять до 83 гривень. Можна також придбати вже фарбовані яйця, ціна за 6 штук — 80 гривень.
Ціна на паски в "АТБ"
Класичні паски в "АТБ":
- за 100 грамів коштують 26 гривень;
- 500 грамів — 72 гривні;
- пасхальний кекс за 500 грамів — 130-150 гривень за штуку.
Ціни на яйця в "АТБ"
Десяток яєць стартує від 62 гривень. 69 гривень коштують яйця розміру L.
Ціни на паски у "Форі"
- 200-грамовий пасхальний кекс стартує від 80 гривень;
- 400-грамовий — 131 гривню. Однак ці паски упаковані, тому згодяться і для подарункового набору;
- класична паска коштує 65 гривень за 300 грамів.
Ціни на яйця у "Форі"
Десяток яєць стартує від 60 гривень і доходить до 82.
Ціни на паски в "Ашані"
Чи не найбільший вибір пасхальних кексів та, власне, пасок в гіпермаркеті "Ашан".
- Ціна за класичну 90-грамову стартує від 13 гривень;
- пів кілограмова коштує в районі 60-80 гривень;
- панеттоне 500 грамів — 150 гривень;
- сирна паска — 140-220 гривень за 500 грамів.
Ціни на яйця в "Ашані"
Ціни за десяток яєць в "Ашані" стартує від 57 гривень і доходить до 75 гривень.
Нагадаємо, за давньою традицією, на святковий стіл треба поставити 40 різноманітних страв — вони мають символізувати 40 днів посту.
Щоб цей святковий стіл був багатим, різноманітним та смачним, ми підготували добірку традиційних страв і особливі рецепти на Великдень 2023.