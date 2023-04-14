Сколько стоят куличи и яйца в Киеве: разбор цен

Где в Киеве самые дешевые и самые дорогие паски и яйца: разбор цен Новини.LIVE
Полки в столичных магазинах в буквальном смысле переполнены разнообразием пасок, панеттоне и пасхальных кексов. На любой вкус и кошелек.
Новини.LIVE прошлись крупнейшими столичными супермаркетами и сравнили цены на главные атрибуты самого большого христианского праздника Воскресения.
Где самые дешевые паски и яйца, а где самые дорогие — читайте дальше.
Цены на паски в Сильпо:
Цены за классическую паску в "Сильпо" стартуют от:
- 29 гривен за 100-граммовый кекс
- 98-119 гривен стоит полукилограммовая паска - 500 грамм
- Кекс "панеттоне" за 170 граммов стартует от 90 гривен за штуку.
- 800-граммовая - 369 гривен
- 900-граммовая бездрожжевая - 369 гривен
- 300-граммовые творожные паски с шоколадом и клюквой стартуют от 200 гривен.
Цены на яйца в Сильпо:
Десяток яиц в Сильпо стартует от 59 гривен. В зависимости от размеров яиц и производителя, цена за 10 штук доходит до 80 гривен. Также по 10 гривен стоит уже окрашенное яичко.
Цены на паски в Новусе:
Цены на классические паски в Новусе стартуют от:
- 24 гривен за 100 грамм
- Полкилограммовые обойдутся в ориентировочно 150 гривен за штуку
- Пасхальный кекс-бискоти за 250 грамм стоит 90 гривен
- Творожная паскаг, весом в 300 грамм, стоит 83-139 гривен в зависимости от производителя.
Цены на яйца в Новусе:
Цены на десяток яиц в Новухе стартуют от 63 гривен и доходят до 83 гривен. Можно также приобрести уже крашенные яички, цена за 6 штук – 80 гривен.
Цена на паски в АТБ:
Классические паски в АТБ:
- 100-граммовые грамм стоят 26 гривен
- 500 граммовые - 72 гривны
- Пасхальный кекс за 500 грамм – 130-150 гривен за штуку.
Цены на яйца в АТБ:
Десяток яиц стартует от 62 гривен. 69 гривен стоят "яйца размера L".
Цены на куличи в Фори:
- 200-граммовый пасхальный кекс стартует от 80 гривен
- 400-граммовый - 131 грн. Однако эти паски упакованы и годятся в качестве подарочного набора.
- Классическая паска стоит 65 гривен за 300 грамм.
Цены на яйца в Фори
Десяток яиц стартует от 60 гривен и доходит до 82 гривен.
Цены на паски в Ашане
Едва ли не самый большой выбор пасхальных кексов и, собственно, пасок в гипермаркете Ашан.
- Цена за классическую 90-граммовую стартует от 13 гривен,
- полукилограммовая стоит в районе 60-80 гривен
- Панеттон 500 грамм - 150 гривен
- Сырная паска - 140-220 гривен за 500 грамм.
Цены на яйца в Ашане:
Цены за десяток яиц в Ашане стартуют от 57 гривен и доходят до 75 гривен.
Напомним, по давней традиции, на праздничный стол нужно поставить 40 разнообразных блюд — они должны символизировать 40 дней поста.
Чтобы этот праздничный стол был богатым, разнообразным и вкусным, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.