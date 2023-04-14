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Где в Киеве самые дешевые и самые дорогие паски и яйца: разбор цен Новини.LIVE

14 апреля 2023 15:19
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Сколько стоят куличи и яйца в Киеве: разбор цен
Праздничные паски в супермаркете. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Полки в столичных магазинах в буквальном смысле переполнены разнообразием пасок, панеттоне и пасхальных кексов. На любой вкус и кошелек.

Новини.LIVE прошлись крупнейшими столичными супермаркетами и сравнили цены на главные атрибуты самого большого христианского праздника Воскресения.

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Цены на паски в Сильпо:

Цены за классическую паску в "Сильпо" стартуют от:

  • 29 гривен за 100-граммовый кекс
  • 98-119 гривен стоит полукилограммовая паска - 500 грамм
  • Кекс "панеттоне" за 170 граммов стартует от 90 гривен за штуку.
Цены на пасхи в Сильпо
Цены на паски в Сильпо, Фото - скриншот с сайта Сильпо
  • 800-граммовая - 369 гривен
  • 900-граммовая бездрожжевая - 369 гривен
  • 300-граммовые творожные паски с шоколадом и клюквой стартуют от 200 гривен.
Паски в супермаркеті
Паски в супермаркете "Сильпо". Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в Сильпо:

Десяток яиц в Сильпо стартует от 59 гривен. В зависимости от размеров яиц и производителя, цена за 10 штук доходит до 80 гривен. Также по 10 гривен стоит уже окрашенное яичко.

Цены на яйца в Сильпо
Цены на яйца в Сильпо, Фото: скриншот с сайта Сильпо

Цены на паски в Новусе:

Цены на классические паски в Новусе стартуют от:

  • 24 гривен за 100 грамм
  • Полкилограммовые обойдутся в ориентировочно 150 гривен за штуку
  • Пасхальный кекс-бискоти за 250 грамм стоит 90 гривен
  • Творожная паскаг, весом в 300 грамм, стоит 83-139 гривен в зависимости от производителя.
Цены на пояса в Новусе
Цены на паски в Новусе. Фото: Скриншот с сайта Новус

Цены на яйца в Новусе:

Цены на десяток яиц в Новухе стартуют от 63 гривен и доходят до 83 гривен. Можно также приобрести уже крашенные яички, цена за 6 штук – 80 гривен.

Цены на яйца в Новой Каховке
Цены на яйца в Новусе. Фото: скриншот с сайта Новус

Цена на паски в АТБ:

Классические паски в АТБ:

  • 100-граммовые грамм стоят 26 гривен
  • 500 граммовые - 72 гривны
  • Пасхальный кекс за 500 грамм – 130-150 гривен за штуку.
Цены на пояса в АТБ
Цены на пояса в АТБ, Фото: скриншот с сайта АТБ

Цены на яйца в АТБ:

Десяток яиц стартует от 62 гривен. 69 гривен стоят "яйца размера L".

Цены на яйца в АТБ
Цены на яйца в АТБ. Фото: скриншот с сайта АТБ

Цены на куличи в Фори:

  • 200-граммовый пасхальный кекс стартует от 80 гривен
  • 400-граммовый - 131 грн. Однако эти паски упакованы и годятся в качестве подарочного набора.
  • Классическая паска стоит 65 гривен за 300 грамм.
Цены на куличи в Фори
Цены на паски в Фори. Фото - скриншот с сайта Фора

Цены на яйца в Фори

Десяток яиц стартует от 60 гривен и доходит до 82 гривен.

Цены на яйца в Фори
Цены на яйца в Форе. Фото: скриншот с сайта Фора

Цены на паски в Ашане

Едва ли не самый большой выбор пасхальных кексов и, собственно, пасок в гипермаркете Ашан.

  • Цена за классическую 90-граммовую стартует от 13 гривен,
  • полукилограммовая стоит в районе 60-80 гривен
  • Панеттон 500 грамм - 150 гривен
  • Сырная паска - 140-220 гривен за 500 грамм.
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Цены на яйца в Ашане:

Цены за десяток яиц в Ашане стартуют от 57 гривен и доходят до 75 гривен.

Цены на яйца в Ашане
Цены на яйца в Ашане. Фото: Скриншот с сайта Ашан

Напомним, по давней традиции, на праздничный стол нужно поставить 40 разнообразных блюд — они должны символизировать 40 дней поста.

Чтобы этот праздничный стол был богатым, разнообразным и вкусным, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.

 

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