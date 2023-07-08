Депутат Железняк розказав, де взяти гроші на доплати військовим

Українські захисники. Фото: novynarnia

Подолання тотальної корупції в державі є запорукою сталого фінансування державного бюджета України. Зокрема, знищення корупції допоможе зняти з порядку денного питання щодо джерел доходів для проведення доплат українським військовим.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розказав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Народний депутат порівняв можливі додаткові надходження до державного бюджету внаслідок очікуваного відновлення з 1 серпня довоєнних ставок єдиного податку для українських підприємців з можливими сумами економії бюджетних коштів за рахунок подолання корупції в багатьох секторах економіки.

"Простий приклад. Згаданий законопроєкт №8401 про відновлення довоєнних податкових ставок для бізнесу, який навів стільки галасу, має принести в бюджет в кращому випадку 7 млрд гривень. При цьому минулого року на Митниці щомісяця крали по 10 млрд гривень", — порівнює співрозмовник Новини.LIVE.

Він нагадав, що за рахунок подолання корупційних схем у гральному бізнесі очікувані податкові надходження цього року від згаданого сектору економіки становитимуть близько 6 млрд гривень.

"Ось вам і джерело доходів, наприклад для додаткових виплат військовим. До слова, вважаю великим недопрацюванням парламенту історію, коли депутати проголосували за додаткові виплати військовим, і лише потім почалася дискусія щодо можливих джерел доходів для забезпечення цих виплат", — каже депутат.

Він також заявив, що лише на корупційних схемах в "Енергоатомі" за період близько року вкрали біля 5 млрд гривень.

"А скільки грошей крадуть на Митниці, на нелегальному тютюні. І всі ці схеми мають кінцевих бенефіціарів. Це достатньо відомі люди. То, може, просто з корупцією попрацювати? І тоді відпаде необхідність в дискусіях про зарплати військовим, про підняття податків тощо", — резюмує Ярослав Железняк.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого цього року це скасували. Наприкінці червня додаткові виплати повернули.

Бійці під час дії воєнного стану щомісяця можуть отримувати додаткову винагороду:

які виконують завдання — від 30 000 до 100 000 гривень;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира — 20 100 гривень;

строкової військової служби — 6 000 гривень;

курсанти — 2 350 гривень;

інструктори у військових частинах — від 15 000 до 30 000 гривень.

Бійці, які отримали поранення та визнані ВЛК тимчасово недієздатними чи обмежено дієздатними та не можуть бути демобілізовані, отримуватимуть зарплату на рівні 20100 гривень на місяць.

