Депутат Железняк рассказал, где взять деньги на доплаты военным

Украинские защитники. Фото: novynarnia

Преодоление тотальной коррупции в государстве — залог устойчивого финансирования государственного бюджета Украины. В частности, уничтожение коррупции поможет снять с повестки дня вопрос источников доходов для осуществления доплат украинским военным.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

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Народный депутат сравнил возможные дополнительные поступления в государственный бюджет в результате ожидаемого возобновления с 1 августа довоенных ставок единого налога для украинских предпринимателей с возможными суммами экономии бюджетных средств за счет преодоления коррупции во многих секторах экономики.

"Простой пример. Упомянутый законопроект №8401 о возобновлении довоенных налоговых ставок для бизнеса, который наделал столько шума, должен принести в бюджет в лучшем случае 7 млрд гривен. При этом в прошлом году на Таможне ежемесячно воровали по 10 млрд гривен", — сравнивает собеседник Новини.LIVE.

Он напомнил, что за счет преодоления коррупционных схем в игорном бизнесе ожидаемые налоговые поступления в этом году от сектора экономики составят около 6 млрд гривен.

"Вот вам и источник доходов, например для дополнительных выплат военным. К слову, считаю большой недоработкой парламента историю, когда депутаты проголосовали за дополнительные выплаты военным, и только потом началась дискуссия по поводу возможных источников доходов для обеспечения этих выплат", — говорит депутат.

Он также заявил, что только на коррупционных схемах в "Энергоатоме" за период около года украли около 5 млрд гривен.

"А сколько денег воруют на Таможне, на нелегальном табаке. И все эти схемы имеют конечных бенефициаров. Это достаточно известные люди. Так, может, просто с коррупцией поработать? И тогда отпадет необходимость в дискуссиях о зарплатах военным, о поднятии налогов и т.д.", — резюмирует Ярослав Железняк.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля этого года доплаты были отменены. В конце июня дополнительные выплаты вернули.

Военнослужащие во время действия военного положения ежемесячно могут получать дополнительное вознаграждение:

выполняющие задания — от 30 000 до 100 000 гривен;

в связи с ранением зачисленные в распоряжение соответствующего командира — 20 100 гривен;

бойцы срочной военной службы — 6 000 гривен;

курсанты — 2 350 гривен;

инструкторы в воинских частях — от 15 000 до 30 000 гривен.

Бойцы, получившие ранения и признанные ВЛК временно недееспособными или ограниченно дееспособными, но не подлежащими демобилизации, получат зарплату на уровне 20100 гривен в месяц.