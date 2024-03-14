На африканських заводах какао закінчуються боби через поглиблення глобальної шоколадної кризи

Какао-боби біля складу в селі Атроні, Гана. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Цього року криза світового виробництва шоколаду може стати ще більшою. Великі заводи з перероблення какао-бобів у Кот-д'Івуарі та Гані призупинили або зменшили обсяги виробництва через те, що вони більше не можуть дозволити собі закуповувати сировину. Це означає, що ціни на шоколад у всьому світі, швидше за все, злетять.

Про проблеми світового виробництва шоколаду пише Reuters.

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Як зазначається, за останній рік ціни на какао зросли більш як удвічі та побили численні рекорди. Світові ціни на шоколад для споживачів також вже піднялися.

В усьому винен дефіцит какао-бобів, який виник через трирічний період неврожаїв у країнах Африки на тлі зміни клімату. Очікується, що ця тенденція збережеться і на четвертий рік. При цьому Кот-д'Івуар та Гана виробляють майже 60% світових запасів какао.

Івуарійський державний переробник какао-бобів Transcao, один з дев'яти найбільших заводів країни, заявив, що припинив купувати боби через їх надвисоку ціну. У компанії сказали, що досі перероблюють запаси, але не уточнили, на якій потужності працює наразі завод. При цьому джерела Reuters у галузі повідомили, що завод практично простоює. Найближчим часом у Кот-д'Івуарі можуть закритися ще кілька великих державних заводів.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни. Роздрібні магазини США минулого року стягували за шоколадну продукцію на 11,6% більше, ніж у 2022 році.

Міжнародна організація какао (МОК) очікує, що цього сезону світове виробництво какао впаде на 10,9%, до 4,45 мільйона тонн. Крім того, через невідповідність попиту та пропозиції на ринку какао-бобів цього сезону виникне дефіцит у 374 тисячі тонн. Для порівняння, минулого сезону дефіцит становив 74 тисячі тонн.

МОК також очікує, що до кінця сезону світові запаси какао впадуть до найнижчого за 45 років рівня. Як повідомляється, ринок какао-бобів не бачив чотирирічного дефіциту з кінця 1960-х років.

Нагадаємо, група інвесторів закликала швейцарську транснаціональну корпорацію Nestle до суттєвого збільшення продажів у сегменті здорового харчування. Компанія є одним із глобальних лідерів у продажу харчових продуктів. Її портфель включає такі відомі бренди, як KitKat, Nescafe, Nesquik тощо.

Також ми писали, що на полицях українських магазинів за останні тижні суттєво впали ціни на продукт, що побив раніше усі рекорди з подорожчання. У березні 2024 року стали більш доступними для споживачів яйця курячі.