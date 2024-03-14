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Дефицит какао и закрытие заводов — почему мировое производство шоколада находится в кризисе

14 марта 2024 15:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
На африканских заводах какао заканчиваются бобы из-за углубления глобального шоколадного кризиса
Какао-бобы возле склада в деревне Атроне, Гана. Фото: Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В этом году кризис мирового производства шоколада может стать еще больше. Крупные заводы по переработке какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане приостановили или уменьшили объемы производства из-за того, что они больше не могут позволить себе закупать сырье. Это означает, что цены на шоколад по всему миру, скорее всего, взлетят.

О проблемах мирового производства шоколада пишет Reuters.

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Как отмечается, за последний год цены на какао выросли более чем в два раза и побили многочисленные рекорды. Мировые цены на шоколад для потребителей тоже уже поднялись.

Во всем виноват дефицит какао-бобов, возникший из-за трехлетнего периода неурожаев в странах Африки на фоне изменения климата. Ожидается, что эта тенденция сохранится и на четвертый год. При этом Кот-д'Ивуар и Гана производят около 60% мировых запасов какао.

Ивуарийский государственный переработчик какао-бобов Transcao, один из девяти крупнейших заводов страны, заявил, что прекратил покупать бобы из-за их сверхвысокой цены. В компании сказали, что до сих пор перерабатывают запасы, но не уточнили, на какой мощности работает завод. При этом источники Reuters в отрасли сообщили, что завод практически простаивает. В ближайшее время в Кот-д'Ивуаре может закрыться еще несколько крупных государственных заводов.

Производители шоколада уже подняли цены. Розничные магазины США в прошлом году брали за шоколадную продукцию на 11,6% больше, чем в 2022 году.

Международная организация какао (МОК) ожидает, что в текущем сезоне мировое производство какао упадет на 10,9%, до 4,45 миллиона тонн. Кроме того, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке какао-бобов в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом сезоне дефицит составил 74 тысячи тонн.

МОК также ожидает, что к концу сезона мировые запасы какао упадут до самого низкого за 45 лет уровня. Как сообщается, рынок какао-бобов не видел четырехлетнего дефицита с конца 1960-х годов.

Напомним, группа инвесторов призвала швейцарскую транснациональную корпорацию Nestle к существенному увеличению продаж в сегменте здорового питания. Компания является одним из глобальных лидеров по продаже пищевых продуктов. Ее портфель включает в себя такие известные бренды, как KitKat, Nescafe, Nesquik и т.д.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов за последние недели существенно упали цены на побивший ранее все рекорды по подорожанию продукт. В марте 2024 года стали более доступными для потребителей яйца куриные.

экономика
Гана
цены
кризис
какао
шоколад

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