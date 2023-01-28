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Дефіциту дизелю не буде: на АЗС Укрнафти у лютому з'явиться "арктика"

28 січня 2023 12:40
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Дизпаливо в Україні — де можна купити арктичний дизель
Арктичний дизель почнуть продавати з 1 лютого цього року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почнуть продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явиться у продажу з 1 лютого 2023 року.

Про це повідомив новий голова правління компанії Сергій Корецький.

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Дефіциту дизелю не буде

Як зазначив посадовець, на АЗС націоналізованої "Укрнафти" почнуть продавати замість звичайного морозостійкого "арктичний" дизель, закуплений у європейських виробників

"З 1 лютого на всіх АЗК компанії замість звичайного зимового продаватиметься арктичне дизельне паливо, що гарантуватиме стабільну роботу двигуна при температурі до -33 градуси", — повідомив він.

"Арктика" не застигає, а завдяки своїм компонентам залишає паливну систему чистою від нагару, збільшуючи ресурс двигуна. При цьому ціни не будуть значно вищі.

"Ви можете заправитися якісним арктичним пальним на наших АЗК за 50,5 грн/літр, тобто стільки ж, як витрачали на звичайний зимовий дизель на Укрнафті раніше", — додав Корецький.

Примітно, що звичайний дизель зараз коштує у середньому 52,62 грн/л.

Нестача морозостійкого дизпалива

Раніше експерти попереджали, що цієї зими Україна може зіткнутися з дефіцитом морозостійкого дизпалива через його нестачу в Європі. Українським водіям у такому випадку радили обходитися або простим, або ж дочекатися поставок більш дорого "арктичного". Адже звичайний дизель, який зараз є на заправках, не розрахований на холодну погоду.

Також пояснювали, що українські трейдери вже ведуть переговори з постачальниками про закупівлю "арктичного" дизеля. Хоч пропозиції є, однак ціни на "арктику" значні — на 150-200 доларів за тонну вище, ніж на зимову марку.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні наступного року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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