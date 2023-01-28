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Дефицита дизеля не будет: на АЗС Укрнафты в феврале появится "арктика"

28 января 2023 12:40
lis.jpg - Ксения Лисновская
Дизтопливо в Украине – где можно купить арктический дизель
Арктический дизель начнут продавать с 1 февраля этого года
lis.jpg - Ксения Лисновская

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начнут продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появится в продаже с 1 февраля 2023 года.

Об этом сообщил новый глава правления компании Сергей Корецкий.

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Дефицита дизеля не будет

Как отметил чиновник, на АЗС национализированной "Укрнафты" начнут продавать вместо обычного морозостойкого "арктический" дизель, закупленный у европейских производителей.

"С 1 февраля на всех АЗК компании вместо обычного зимнего будет продаваться арктическое дизельное топливо, что будет гарантировать стабильную работу двигателя при температуре до -33 градуса", — сообщил он.

"Арктика" не застывает, а благодаря своим компонентам оставляет топливную систему чистой от нагара, увеличивая ресурс двигателя. При этом цены не будут значительно выше.

"Вы можете заправиться качественным арктическим горючим на наших АЗК за 50,5 грн/литр, то есть столько же, сколько тратили на обычный зимний дизель на Укрнафте раньше", — добавил Корецкий.

Примечательно, что обычный дизель сейчас стоит в среднем 52,62 грн/л.

Брак морозостойкого дизтоплива

Ранее эксперты предупреждали, что этой зимой Украина может столкнуться с дефицитом морозостойкого дизтоплива из-за его нехватки в Европе. Украинским водителям в таком случае советовали обходиться либо простым, либо дождаться поставок более дорого "арктического". Ведь обычный дизель, который сейчас на заправках, не рассчитан на холодную погоду.

Также объясняли, что украинские трейдеры уже ведут переговоры с поставщиками по закупке "арктического" дизеля. Хоть предложения есть, однако цены на "арктику" значительны — на 150-200 долларов за тонну выше, чем на зимнюю марку.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в следующем году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

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