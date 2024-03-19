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Деякі біженці у Чехії невдовзі втратять допомогу — кого стосується

19 березня 2024 15:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога біженцям у Чехії — на кого невдовзі чекає неприємний сюрприз
Переміщення біженців з дітьми. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Чехії реєстрація на пролонгування тимчасового захисту для українських громадян добігла кінця 15 березня 2024 року. Ті, хто не пройшов повторну реєстрацію, втратять відповідний статус в кінці поточного місяця.

Про це йдеться у повідомленні чеського Міністерства внутрішніх справ.

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Втрата тимчасового захисту у Чехії

Як зазначають у відомстві, громадяни, які планують перебувати далі в цій країні, мають повторно подати заяву на відновлення статусу, оскільки автоматично його не поновлять.

Так, після закінчення терміну дії тимчасового захисту після 31 березня 2024 року можна подати заяву у будь-яке відділення Крайових центрів допомоги Україні. Вони зосереджені у 12 регіонах та місті Прага.

"Буде проведено новий розгляд підстав для надання тимчасового захисту, так само, як і у випадку подачі першої заяви. Той факт, що ви отримали тимчасовий захист в минулому, не є підставою для його повторного надання", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, якщо громадянин знову отримає тимчасовий захист, це не буде означати, що він повторно матиме право на соціальну допомогу, зокрема, на безоплатне медичне страхування.

Терміни надання безплатного житла

Також отримати екстрене житло можна, звернувшись у пункти двох міст до 1 квітня 2024 року:

  • Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);
  • Брно, Hněvkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569).

Щодо довготривалого гуманітарного житла, то потрібно звертатися до KACPU в Остраві. Через обмежені можливості Чехії українці не зможуть обирати тип житла та регіон.

Варто додати, що восени 2024 року влада Чехії скоротить максимальний термін проживання в безплатному житлі зі 150 до 90 днів для українських біженців, разом із вразливими особами.

Тому громадяни з тимчасовим захистом, в яких у вересні вичерпається термін у 90 днів, муситимуть знайти інше житло.

Із 1 січня поточного року змінилися суми компенсації на житло. Зараз розмір допомоги становить:

  • 6 тисяч крон (244 євро) — у зареєстрованому житлі для однієї людини;
  • 4,8 тисячі крон (195 євро) —  незареєстрованому житлі.

Раніше розмір виплат був такий:

  • 3 тисячі крон — для однієї людини у зареєстрованому житлі;
  • 2,4 тисячі крон —  у незареєстрованому житлі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Ірландії оголосив про зменшення допомоги для українських біженців. Зміни стосуються не лише грошових виплат, а й умов проживання для тих, хто користується державним житлом.

Також у Нідерландах українських біженців, які офіційно працевлаштовані, хочуть зобов'язати щомісячно платити по 350 євро. Ці кошти підуть на комунальні послуги та харчування. 

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