Помощь беженцам в Чехии — кого вскоре ждет неприятный сюрприз

Некоторые беженцы в Чехии вскоре лишатся помощи — кого касается
В Чехии регистрация на пролонгирование временной защиты для украинских граждан завершилась 15 марта 2024 года. Те, кто не прошел повторную регистрацию, потеряют соответствующий статус в конце текущего месяца.
Об этом говорится в сообщении чешского Министерства внутренних дел.
Потеря временной защиты в Чехии
Как отмечают в ведомстве, граждане, которые планируют находиться дальше в этой стране, должны повторно подать заявление на восстановление статуса, поскольку автоматически его не восстановят.
Так, по истечении срока действия временной защиты после 31 марта 2024 года можно подать заявление в любое отделение Краевых центров помощи Украине. Они сосредоточены в 12 регионах и Праге.
"Будет проведено новое рассмотрение оснований для предоставления временной защиты, равно как и в случае подачи первого заявления. Тот факт, что вы получили временную защиту в прошлом, не является основанием для его повторного предоставления", — говорится в сообщении.
Кроме того, если гражданин снова получит временную защиту, это не будет означать, что он будет повторно иметь право на социальную помощь, в частности, на бесплатное медицинское страхование.
Сроки предоставления бесплатного жилья
Также получить экстренное жилье можно, обратившись в пункты двух городов до 1 апреля 2024 года:
- Острава, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);
- Брно, Hnevkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569).
Что касается долговременного гуманитарного жилья, то нужно обращаться в KACPU в Остраве. Из-за ограниченных возможностей Чехии украинцы не смогут выбирать тип жилья и регион.
Стоит добавить, что осенью 2024 года власти Чехии сократят максимальный срок проживания в бесплатном жилье со 150 до 90 дней для украинских беженцев вместе с уязвимыми лицами.
Поэтому граждане с временной защитой, у которых в сентябре истечет срок в 90 дней, должны найти другое жилье.
С 1 января этого года изменились суммы компенсации на жилье. Сейчас размер пособия составляет:
- 6 тысяч крон (244 евро) — в зарегистрированном жилье для одного человека;
- 4,8 тысячи крон (195 евро) — незарегистрированном жилье.
Раньше размер выплат был такой:
- 3 тысячи крон — для одного человека в зарегистрированном жилье;
- 2,4 тысячи крон — в незарегистрированном жилье.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство Ирландии объявило об уменьшении помощи для украинских беженцев. Изменения относятся не только к денежным выплатам, но и к условиям проживания для тех, кто пользуется государственным жильем.
Также в Нидерландах официально трудоустроенные украинские беженцы хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти средства будут направлены на коммунальные услуги и питание.
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