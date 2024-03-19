Помощь беженцам в Чехии — кого вскоре ждет неприятный сюрприз

Перемещение беженцев с детьми. Фото: Reuters

В Чехии регистрация на пролонгирование временной защиты для украинских граждан завершилась 15 марта 2024 года. Те, кто не прошел повторную регистрацию, потеряют соответствующий статус в конце текущего месяца.

Об этом говорится в сообщении чешского Министерства внутренних дел.

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Потеря временной защиты в Чехии

Как отмечают в ведомстве, граждане, которые планируют находиться дальше в этой стране, должны повторно подать заявление на восстановление статуса, поскольку автоматически его не восстановят.

Так, по истечении срока действия временной защиты после 31 марта 2024 года можно подать заявление в любое отделение Краевых центров помощи Украине. Они сосредоточены в 12 регионах и Праге.

"Будет проведено новое рассмотрение оснований для предоставления временной защиты, равно как и в случае подачи первого заявления. Тот факт, что вы получили временную защиту в прошлом, не является основанием для его повторного предоставления", — говорится в сообщении.

Кроме того, если гражданин снова получит временную защиту, это не будет означать, что он будет повторно иметь право на социальную помощь, в частности, на бесплатное медицинское страхование.

Сроки предоставления бесплатного жилья

Также получить экстренное жилье можно, обратившись в пункты двух городов до 1 апреля 2024 года:

Острава, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hnevkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569).

Что касается долговременного гуманитарного жилья, то нужно обращаться в KACPU в Остраве. Из-за ограниченных возможностей Чехии украинцы не смогут выбирать тип жилья и регион.

Стоит добавить, что осенью 2024 года власти Чехии сократят максимальный срок проживания в бесплатном жилье со 150 до 90 дней для украинских беженцев вместе с уязвимыми лицами.

Поэтому граждане с временной защитой, у которых в сентябре истечет срок в 90 дней, должны найти другое жилье.

С 1 января этого года изменились суммы компенсации на жилье. Сейчас размер пособия составляет:

6 тысяч крон (244 евро) — в зарегистрированном жилье для одного человека;

4,8 тысячи крон (195 евро) — незарегистрированном жилье.

Раньше размер выплат был такой:

3 тысячи крон — для одного человека в зарегистрированном жилье;

2,4 тысячи крон — в незарегистрированном жилье.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Ирландии объявило об уменьшении помощи для украинских беженцев. Изменения относятся не только к денежным выплатам, но и к условиям проживания для тех, кто пользуется государственным жильем.

Также в Нидерландах официально трудоустроенные украинские беженцы хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти средства будут направлены на коммунальные услуги и питание.