У Німеччині пропонують припинити виплати деяким біженцям — кому саме і навіщо

Українські біженці в аеропорту Франкфурта. Фото: Welt

Українські чоловіки призовного віку, які покинули Україну після розпочатого повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з проблемою отримання фінансової підтримки за кордоном. У Німеччині вже розглядають можливість припинення виплат для таких осіб.

Про це розповідає Berliner Zeitung.

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У повідомленні сказано, за повідомленням Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, наразі в країні перебуває понад 150 тисяч чоловік віком від 27 до 60 років, з яких допомогу отримують 125 тисяч осіб.

З цієї причини у Бундестазі виникла пропозиція припинити виплати для військовозобов'язаних біженців-чоловіків та допомогти Києву видати кожному повістку. Таке рішення підтримав депутат від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Флоріан Хан.

Він вважає, що виплати, які отримують українські чоловіки, ускладнюють оборонні зусилля України та не відповідають поглядам Німеччини на мобілізацію та оборону власної країни.

"Згідно зі статистичними даними Федерального агентства зайнятості, у листопаді 2023 року було близько 126 000 чоловіків-одержувачів стандартних виплат згідно з Книгою ІІ Соціального кодексу (SGB II) віком від 18 до 60 років з українським громадянством", — йдеться в повідомленні.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, на початку року в Офісі Президента закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Радник керівника установи Сергій Лещенко вважає, що європейським країнам необхідно це зробити, аби біженці повернулися додому. За словами політика це, насамперед, допоможе українській економіці.

Ми також писали, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Водночас голова МЗС Словаччини Роберт Каліняк вважає, що замість цього необхідно повернути до України "боєздатних чоловіків".

Проте, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі Новини.LIVE наголосив, що на сьогодні не існує реальних механізмів, які дозволять повернути усіх військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону. Однак, їхня допомога — на економічному чи військовому фронті — була б досить доречна.