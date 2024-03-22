В Германии предлагают прекратить выплаты некоторым беженцам — кому именно и зачем

Украинские беженцы в аэропорту Франкфурта. Фото: Welt

Украинские мужчины призывного возраста, покинувшие Украину после начавшегося полномасштабного вторжения, могут столкнуться с проблемой получения финансовой поддержки за рубежом. В Германии уже рассматривается возможность прекращения выплат для таких лиц.

Об этом рассказывает Berliner Zeitung.

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В сообщении говорится, по сообщению Федерального министерства внутренних дел Германии, ято в настоящее время в стране находится более 150 тысяч мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, из которых помощь получают 125 тысяч человек.

По этой причине в Бундестаге возникло предложение прекратить выплаты для военнообязанных беженцев-мужчин и помочь Киеву выдать каждому повестку. Такое решение поддержал депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан.

Он считает, что выплаты, получаемые украинскими мужчинами, усложняют оборонные усилия Украины и не отвечают взглядам Германии на мобилизацию и оборону собственной страны.

"Согласно статистическим данным Федерального агентства занятости, в ноябре 2023 года было около 126 000 мужчин-получателей стандартных выплат согласно Книге II Социального кодекса (SGB II) в возрасте от 18 до 60 лет с украинским гражданством", — говорится в сообщении.

О чем еще следует знать

Напомним, в начале года в Офисе Президента призвали Европу остановить помощь украинским беженцам. Советник руководителя учреждения Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо это сделать, чтобы беженцы вернулись домой. По словам политика, это, прежде всего, поможет украинской экономике.

Мы также писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В то же время глава МИД Словакии Роберт Калиняк считает, что вместо этого необходимо вернуть в Украину "боеспособных мужчин".

Однако спикер украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что на сегодня не существует реальных механизмов, которые позволят вернуть всех военнообязанных мужчин из-за рубежа. Однако их помощь — на экономическом или военном фронте — была бы уместна.