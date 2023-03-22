Біженці в Чехії втратять тимчасовий захист — що сталося

Деяких українців у Чехії позбавлять тимчасового захисту: що сталося
Деякі українці, які знайшли порятунок від війни у Чехії, можуть втратити тимчасовий захист у цій країні, якщо не встигнуть його продовжити. Це необхідно зробити до 31 березня 2023 року.
Про це нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Як продовжити дію захисту у Чехії
Як зазначили у відомстві, для того, щоб продовжити легальне перебування у Чехії, необхідно пройти онлайн-реєстрацію, зарезервувавши дату особистого візиту у відділення Міністерства внутрішніх справ.
Це можна зробити за посиланням.
Громадяни в анкеті мають зазначити таке:
- особисту інформацію;
- реєстрацію місця проживання у Чехії;
- адресу та назву школи чи дитячого садка, де навчається дитина;
- підтвердити зв'язок з особою до 18 років, за яку ви продовжєте тимчасовий захист.
Після цього МВС Чехії надішле на вказану заявником електронну адресу сповіщення про підтвердження реєстрації із вказаним місцем та часом візиту.
Тимчасовий захист в країні продовжують на пів року — до 30 вересня 2023 року. Якщо громадяни не подадуть заявку на продовження тимчасового захисту, його скасують.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Чехія має намір працевлаштувати українців в оборонній сфері. Йдеться про спеціалістів, які долучаться до роботи над спільними військовими проєктами двох країн.
Також Чехія заявила про намір передати кошти для допомоги українським переселенцям. Йдеться про черговий транш у розмірі 2 млн євро.