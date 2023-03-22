Беженцы в Чехии лишатся временной защиты — что произошло

Необходимо продлить легальное пребывание в стране

Некоторые украинцы, нашедшие спасение от войны в Чехии, могут потерять временную защиту в этой стране, если не успеют ее продлить. Это нужно сделать до 31 марта 2023 года.

Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как продлить защиту в Чехии

Как отметили в ведомстве, для продления легального пребывания в Чехии необходимо пройти онлайн-регистрацию, зарезервировав дату личного визита в отделение Министерства внутренних дел.

Это можно сделать по ссылке.

Граждане в анкете должны указать следующее:

личную информацию;

регистрацию места жительства в Чехии;

адрес и название школы или детского сада, где учится ребенок;

подтвердить связь с лицом до 18 лет, за которое продолжается временная защита.

После этого МВД Чехии направит на указанный заявителем электронный адрес уведомление о подтверждении регистрации с указанным местом и временем визита.

Временную защиту в стране продлевают на полгода — до 30 сентября 2023 года. Если граждане не подадут заявку на продление временной защиты, ее отменят.

Что еще стоит знать

Напомним, Чехия намерена трудоустроить украинцев в оборонной сфере. Речь идет о специалистах, которые присоединятся к работе над совместными военными проектами двух стран.

Также Чехия заявила о намерении передать средства для помощи украинским переселенцам. Речь идет об очередном транше в размере 2 млн евро.