Беженцы в Чехии лишатся временной защиты — что произошло

Некоторые украинцы в Чехии лишатся временной защиты: что произошло
Некоторые украинцы, нашедшие спасение от войны в Чехии, могут потерять временную защиту в этой стране, если не успеют ее продлить. Это нужно сделать до 31 марта 2023 года.
Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Как продлить защиту в Чехии
Как отметили в ведомстве, для продления легального пребывания в Чехии необходимо пройти онлайн-регистрацию, зарезервировав дату личного визита в отделение Министерства внутренних дел.
Это можно сделать по ссылке.
Граждане в анкете должны указать следующее:
- личную информацию;
- регистрацию места жительства в Чехии;
- адрес и название школы или детского сада, где учится ребенок;
- подтвердить связь с лицом до 18 лет, за которое продолжается временная защита.
После этого МВД Чехии направит на указанный заявителем электронный адрес уведомление о подтверждении регистрации с указанным местом и временем визита.
Временную защиту в стране продлевают на полгода — до 30 сентября 2023 года. Если граждане не подадут заявку на продление временной защиты, ее отменят.
Что еще стоит знать
Напомним, Чехия намерена трудоустроить украинцев в оборонной сфере. Речь идет о специалистах, которые присоединятся к работе над совместными военными проектами двух стран.
Также Чехия заявила о намерении передать средства для помощи украинским переселенцам. Речь идет об очередном транше в размере 2 млн евро.