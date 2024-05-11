Яким вишам знизили, а яким підвищили фінансування у 2024 році

Національний авіаційний університет. Фото facebook.com/officialnau

Внаслідок розпочатої Росією війни українська освітня система зазнала змін. Міністерство освіти і науки розподілило 18,8 мільярда гривень бюджетних коштів серед закладів вищої освіти (ЗВО), які йому підпорядковані.

Про те, яким вишам знизили та збільшили фінансування з бюджету, розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у Telegram.

Читайте також:

Яким ЗВО зменшили фінансування

Бабак підкреслив, що у цьому переліку є й переміщені у 2014 році університети:

Донецький національний університет ім. Стуса (переміщений у 2014 році у Вінницьку область): 88,4%;

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (переміщена у 2014 році в Івано-Франківську область): 88%;

Льотна академія НАУ: 84,3%;

Таврійський національний університет імені Вернадського (переміщений у 2014 році в Київ): 83,6%;

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (переміщений у 2014 році в Кривий Ріг): 82,1%;

Приазовський державний технічний університет: 81,5%;

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету: 71,1%;

Київський університет культури і мистецтв: 65,7%;

Одеський державний екологічний університет: 60,3%;

Одеська юридична академія: 58,7%.

Він додав, що частина вишів з переліку протягом останніх півроку була приєднана до більш потужних університетів з метою їх порятунку.

"Не виключаю, що іншу частину очікує схожа доля", — пояснив Бабак.

Яким вишам збільшили фінансування

Посадовець також назвав ЗВО, яким збільшили фінансування:

Луцький національний технічний університет: 140%;

Запорізький національний університет: 140%;

Таврійський державний агро технологічний університет: 140%;

Сумський національний аграрний університет: 140%;

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця: 140%;

Харківський національний університет ім. Каразіна: 135,8%;

Національний університет "Полтавська політехніка": 135%;

Сумський державний університет: 132,2%;

Дніпровський державний аграрно-економічний університет: 131,5%;

Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого: 130,2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми.

Ми також писали, що уряд вніс зміни до норм, що регулюють перетин кордону студентами. Тепер відкривають можливість для студентів обох статей брати участь у програмах академічної мобільності.