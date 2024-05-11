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Некоторым вузам уменьшат финансирование — каким именно и почему

11 мая 2024 11:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Каким вузам снизили, а каким повысили финансирование в 2024 году
Национальный авиационный университет. Фото facebook.com/officialnau
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В результате начавшейся Россией войны украинская образовательная система претерпела изменения. Министерство образования и науки распределило 18,8 миллиарда гривен бюджетных средств среди учреждений высшего образования (УВО), которые ему подчинены.

О том, каким вузам снизили и увеличили финансирование из бюджета, рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в Telegram.

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Бабак подчеркнул, что в этом перечне есть и перемещенные в 2014 году университеты:

  • Донецкий Национальный университет им. Стуса (перемещен в 2014 году в Винницкую область): 88,4%;
  • Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (перемещенная в 2014 году в Ивано-Франковскую область): 88%;
  • Летная академия НАУ: 84,3%;
  • Таврический национальный университет имени Вернадского (перемещен в 2014 году в Киев): 83,6%;
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского (перемещен в 2014 году в Кривой Рог): 82,1%;
  • Приазовский государственный технический университет: 81,5%;
  • Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета: 71,1%;
  • Киевский университет культуры и искусств: 65,7%;
  • Одесский государственный экологический университет: 60,3%;
  • Одесская юридическая академия: 58,7%.

Он добавил, что часть вузов из перечня за последние полгода была присоединена к более мощным университетам с целью их спасения.

"Не исключаю, что другую часть ожидает похожая судьба", — пояснил Бабак.

Каким вузам увеличили финансирование

Чиновник также назвал УВО, которым увеличили финансирование:

  • Луцкий национальный технический университет: 140%;
  • Запорожский национальный университет: 140%;
  • Таврический государственный агротехнологический университет: 140%;
  • Сумской национальный аграрный университет: 140%;
  • Харьковский Национальный экономический университет им. С. Кузнеца: 140%;
  • Харьковский Национальный университет им. Каразина: 135,8%;
  • Национальный университет "Полтавская политехника": 135%;
  • Сумской государственный университет: 132,2%;
  • Днепровский государственный аграрно-экономический университет: 131,5%;
  • Национальный юридический институт им. Я. Мудрого: 130,2%.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.

Мы также писали, что правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.

Верховная Рада
образование
деньги
Сергей Бабак
Университет
финансы
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