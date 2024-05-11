Каким вузам снизили, а каким повысили финансирование в 2024 году

Некоторым вузам уменьшат финансирование — каким именно и почему
В результате начавшейся Россией войны украинская образовательная система претерпела изменения. Министерство образования и науки распределило 18,8 миллиарда гривен бюджетных средств среди учреждений высшего образования (УВО), которые ему подчинены.
О том, каким вузам снизили и увеличили финансирование из бюджета, рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в Telegram.
Каким ЗВО уменьшили финансирование
Бабак подчеркнул, что в этом перечне есть и перемещенные в 2014 году университеты:
- Донецкий Национальный университет им. Стуса (перемещен в 2014 году в Винницкую область): 88,4%;
- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (перемещенная в 2014 году в Ивано-Франковскую область): 88%;
- Летная академия НАУ: 84,3%;
- Таврический национальный университет имени Вернадского (перемещен в 2014 году в Киев): 83,6%;
- Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского (перемещен в 2014 году в Кривой Рог): 82,1%;
- Приазовский государственный технический университет: 81,5%;
- Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета: 71,1%;
- Киевский университет культуры и искусств: 65,7%;
- Одесский государственный экологический университет: 60,3%;
- Одесская юридическая академия: 58,7%.
Он добавил, что часть вузов из перечня за последние полгода была присоединена к более мощным университетам с целью их спасения.
"Не исключаю, что другую часть ожидает похожая судьба", — пояснил Бабак.
Каким вузам увеличили финансирование
Чиновник также назвал УВО, которым увеличили финансирование:
- Луцкий национальный технический университет: 140%;
- Запорожский национальный университет: 140%;
- Таврический государственный агротехнологический университет: 140%;
- Сумской национальный аграрный университет: 140%;
- Харьковский Национальный экономический университет им. С. Кузнеца: 140%;
- Харьковский Национальный университет им. Каразина: 135,8%;
- Национальный университет "Полтавская политехника": 135%;
- Сумской государственный университет: 132,2%;
- Днепровский государственный аграрно-экономический университет: 131,5%;
- Национальный юридический институт им. Я. Мудрого: 130,2%.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.
Мы также писали, что правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.
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