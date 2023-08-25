Декілька країн Євросоюзу підтримують заборону імпорту українського зерна до кінця року

Українське зерно. Фото: google

Провідні країни Центральної та Східної Європи — Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина — вирішили обмежити імпорт зернових з України до завершення поточного року. Крім того, у Польщі заявили про намір включити інші продукти до списку обмежень, наприклад, малину.

Про це пише Reuters.

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Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус висловив рішучість держав блоку утримувати обмеження, наголошуючи на готовності до національних дій у разі потреби. Він також згадав про намір включити інші продукти до списку обмежень, наприклад, малину для Польщі.

Попередні дії Єврокомісії у цьому напрямку відзначалися у травні 2023 року, коли, виходячи з вимог п'ятірки країн, було встановлено заборону імпорту певних українських зернових. Спочатку ембарго діяло до початку вересня, але потім було вирішено про його продовження.

На засіданні у Варшаві в липні міністри сільськогосподарських відомств згаданих країн висловили намір продовжити обмеження імпорту, проте зберегти можливість транзиту зерна. Угорщина та Польща наполягали на продовженні санкцій з боку ЄС та були готові до дій на національному рівні.

Нагадаємо, що Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, близько 40 тонн зерна, соняшникової олії та різних харчових продуктів було поставлено з України до Африки та Південної Азії. Рєзніков також підкреслив, що РФ тримає флот трохи далі за українські береги. Зараз кораблі окупантів знаходяться ближче до Новоросійська та Керченської протоки.