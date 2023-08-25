Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет импорта украинского зерна до конца года

Украинское зерно. Фото: google

Ведущие страны Центральной и Восточной Европы — Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия — решили ограничить импорт зерновых из Украины до завершения текущего года. Кроме того, в Польше заявили о намерении включить другие продукты в список ограничений, например, малину.

Об этом пишет Reuters.

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус выразил решимость государств блока удерживать ограничение, подчеркивая готовность к национальным действиям в случае необходимости. Он также упомянул о намерении включить другие продукты в список ограничений, например, малину для Польши.

Предыдущие действия Еврокомиссии в этом направлении отмечались в мае 2023 года, когда, исходя из требований пятерки стран, был установлен запрет на импорт определенных украинских зерновых. Изначально эмбарго действовало до начала сентября, но затем было решено о его продлении.

Стоит отметить, что на заседании в Варшаве в июле министры сельскохозяйственных ведомств упомянутых стран выразили намерение продлить ограничение импорта, однако сохранить возможность транзита зерна. Венгрия и Польша настаивали на продлении санкций со стороны ЕС и были готовы к действиям на национальном уровне.

Напомним, что Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, около 40 тонн зерна, подсолнечного масла и разных продуктов питания были поставлены из Украины в Африку и Южную Азию. Резников также подчеркнул, что РФ держит флот чуть дальше украинских берегов. Сейчас корабли оккупантов находятся ближе к Новороссийска и Керченскому проливу.