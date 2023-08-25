Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет импорта украинского зерна до конца года arrow

Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет импорта украинского зерна до конца года

25 августа 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет импорта украинского зерна до конца года
Украинское зерно. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ведущие страны Центральной и Восточной Европы — Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия — решили ограничить импорт зерновых из Украины до завершения текущего года. Кроме того, в Польше заявили о намерении включить другие продукты в список ограничений, например, малину.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Что известно про намерения европейский стран

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус выразил решимость государств блока удерживать ограничение, подчеркивая готовность к национальным действиям в случае необходимости. Он также упомянул о намерении включить другие продукты в список ограничений, например, малину для Польши.

Предыдущие действия Еврокомиссии в этом направлении отмечались в мае 2023 года, когда, исходя из требований пятерки стран, был установлен запрет на импорт определенных украинских зерновых. Изначально эмбарго действовало до начала сентября, но затем было решено о его продлении.

Стоит отметить, что на заседании в Варшаве в июле министры сельскохозяйственных ведомств упомянутых стран выразили намерение продлить ограничение импорта, однако сохранить возможность транзита зерна. Венгрия и Польша настаивали на продлении санкций со стороны ЕС и были готовы к действиям на национальном уровне.

Напомним, что Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, около 40 тонн зерна, подсолнечного масла и разных продуктов питания были поставлены из Украины в Африку и Южную Азию. Резников также подчеркнул, что РФ держит флот чуть дальше украинских берегов. Сейчас корабли оккупантов находятся ближе к Новороссийска и Керченскому проливу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз