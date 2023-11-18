Військові знову мають подавати декларації — що важливо знати

Українські військові з паперами. Фото: armyinform.com.ua

Юристи пояснили, коли та за який період військовослужбовцям потрібно подавати декларації, відповідно до оновлених норм законодавства. Також назвали категорії громадян, на яких не поширюється дія нового закону.

Про такі деталі йдеться на порталі Infobox.prozorro.org.

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Правила подання декларацій військовими

12 жовтня 2023 року набув чинності закон 3384-IX, що вніс зміни до деяких законів про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час воєнного стану. Ним внесено зміни в закон "Про запобігання корупції".

Тобто тепер в країні здійснення заходів фінансового контролю виконується у повному обсязі.

Які терміни подачі декларацій

Згідно зі статтею 45 закону держслужбовці, військові посадові особи, інші суб’єкти декларування, які у період 2022–2023 років не подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування за 2021–2022 роки, повинні подати їх.

Для цього необхідно заповнити такі декларації на офіційному сайті Нацагентства з питань запобігання корупції не пізніше 31 січня 2024 року.

На кого не поширюється дія відповідного закону

Як зазначають юристи, дія закону в частині зобов’язання подавати декларації не поширюється на такі категорії осіб:

військових посадових осіб з-поміж військовослужбовців служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військових молодшого офіцерського складу служби за контрактом осіб офіцерського складу (окрім військових, зазначених у пунктах 1-5 ч. 7 ст. 45 закону);

військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, служби за призовом з-поміж резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу (окрім військових, вказаних у пунктах 1-5 ч. 7 ст. 45 закону);

посадовців закладів, установ та організацій, які ведуть діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях;

посадовців закладів, установ та організацій, які ведуть діяльність у сфері охорони здоров’я (окрім керівників медзакладів, голів та членів лікарсько-консультативних комісій, медико-соціальних експертних комісій, а також військово-лікарських комісій);

посадовців закладів, установ та організацій, які ведуть діяльність у сфері освіти (окрім керівництва вищих навчальних закладів та заступників);

посадовців закладів, установ та організацій, які ведуть діяльність у сфері науки (окрім керівництва науково-дослідних інститутів, інших наукових установ);

посадовців закладів, установ та організацій, які ведуть діяльність у сфері культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, а також національно-патріотичного виховання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям нагадали про необхідність декларування грошової допомоги від держави. Оприлюднено перелік виплат, про які слід відзвітувати, повідомили фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також ми писали, що в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.