Военные снова должны подавать декларации — что важно знать

Украинские военные с бумагами. Фото: armyinform.com.ua

Юристы объяснили, когда и за какой период военнослужащим нужно подавать декларации в соответствии с обновленными нормами законодательства. Также назвали категории граждан, на которые не распространяется действие нового закона.

О таких деталях говорится на портале Infobox.prozorro.org.

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Правила подачи деклараций военными

12 октября 2023 года вступил в силу закон 3384-IX, внесший изменения в некоторые законы об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, во время военного положения. Им внесены изменения в закон "О предотвращении коррупции".

То есть теперь в стране осуществление мер финансового контроля выполняется в полном объеме.

Какие сроки подачи деклараций

Согласно статье 45 закона госслужащие, военные должностные лица, другие субъекты декларирования, которые в период 2022-2023 годов не подали декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2021-2022 годы, должны подать их.

Для этого необходимо заполнить такие декларации на официальном сайте Нацагентства по предотвращению коррупции не позднее 31 января 2024 года.

На кого не распространяется действие соответствующего закона

Как отмечают юристы, действие закона в части обязательства подавать декларации не распространяется на следующие категории лиц:

военных должностных лиц среди военнослужащих службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военных младшего офицерского состава службы по контракту лиц офицерского состава (кроме военных, указанных в пунктах 1-5 ч. 7 ст. 45 закону);

военнослужащих службы по призыву во время мобилизации, на особый период, службы по призыву из резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава (кроме военных, указанных в пунктах 1-5 ч. 7 ст. 45 закона);

должностных лиц заведений, учреждений и организаций, ведущих деятельность в сфере социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, соцзащиты ветеранов войны и участников АТО, осуществления мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

должностных лиц учреждений и организаций, которые ведут деятельность в сфере здравоохранения (кроме руководителей медучреждений, глав и членов врачебно-консультативных комиссий, медико-социальных экспертных комиссий, а также военно-врачебных комиссий);

должностных лиц заведений, учреждений и организаций, ведущих деятельность в сфере образования (кроме руководства высших учебных заведений и заместителей);

должностных лиц заведений, учреждений и организаций, ведущих деятельность в сфере науки (кроме руководства научно-исследовательских институтов, других научных учреждений);

должностных лиц учреждений и организаций, ведущих деятельность в сфере культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта, а также национально-патриотического воспитания.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться, сообщили специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также мы писали, что в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.