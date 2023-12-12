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Депутат Гетманцев задекларував 734 000 гривень доходів та величезний будинок у Київській області

12 грудня 2023 17:25
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Депутат Гетманцев задекларував 734 000 гривень доходів та величезний будинок у Київській області
Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Фото: "Слуга народу"
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев задекларував загалом 734 068 грн власних доходів. Окрім того, проживає депутат в величезному будинку на 269 квадратних метрів у Київській області. 

Про це свідчать дані з реєстру декларацій

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Данило Гетьманцев задекларував 734 068 грн доходів. Сюди входить як депутатська заробітна плата, так і робота за сумісництвом — у КНУ ім. Тараса Шевченка та в Національній академії правових наук України.

На банківських рахунках депутат задекларував наявність 372778 гривень. А ось готівкою Гетманцев зберігає 158000 гривень, 40000 євро та 35410 доларів. 

Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині. 

Будинок, у якому проживає родина, також задекларований — він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть — 2500 м². 

Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² — там проживає його син.

Вартість жодного з житлових приміщень чи земельних ділянок не вказана. 

А ось автомобіль, яким користується депутат, не є преміальним. Це Toyota Avalon 2008 року.

Щодо інших матеріальних цінностей, Гетманцев задекларував два власні годинники: від брендів Frank Muller та Rolex. Обидва з корпусами з кольорового металу. А також до декларації увійшла колекція з 15 картин XX-XXI століть.

Нагадаємо, народний депутат Гетманцев розповів, що українських бюджет щороку недоотримує як мінімум 5 мільярдів доларів через нелегальних зернотрейдерів

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