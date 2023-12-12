Депутат Гетманцев задекларировал 734 000 гривен доходов и огромный дом в Киевской области

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Фото: "Слуга народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев задекларировал в общей сложности 734 068 грн собственных доходов. Кроме того, проживает депутат в огромном доме на 269 квадратных метров в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций.

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Даниил Гетьманцев задекларировал 734068 грн доходов. Сюда входит как депутатская заработная плата, так и работа по совместительству — в КНУ им. Тараса Шевченко и Национальной академии правовых наук Украины.

На банковских счетах депутат задекларировал наличие 372 778 гривен. А вот наличными Гетманцев хранит 158000 гривен, 40000 евро и 35410 долларов.

Также в собственности Даниила Гетманцева есть два земельных участка в Киевской области, общей площадью 4590 м². Еще один участок на 1722 м² принадлежит его жене.

Дом, в котором проживает семья, также задекларирован — расположен в Киевской области и имеет площадь 269 м², при этом площадь участка, на котором он стоит — 2500 м².

Есть еще и две квартиры в общей собственности: одна в Киеве почти на 60 м² (общая с женой) и одна также в столице почти на 80 м² — там проживает его сын.

Стоимость ни одного из жилых помещений или земельных участков не указана.

А вот автомобиль, которым пользуется депутат, не премиальный. Это Toyota Avalon 2008 года.

Относительно других материальных ценностей Гетманцев задекларировал двое собственных часов: от брендов Frank Muller и Rolex. Оба с корпусами из цветного металла. А также в декларацию вошла коллекция из 15 картин XX-XXI веков.

Напомним, народный депутат Гетманцев рассказал, что украинский бюджет ежегодно недополучает как минимум 5 миллиардов долларов из-за нелегальных зернотрейдеров.