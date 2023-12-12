Депутат Гетманцев задекларировал 734 000 гривен доходов и огромный дом в Киевской области
Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев задекларировал в общей сложности 734 068 грн собственных доходов. Кроме того, проживает депутат в огромном доме на 269 квадратных метров в Киевской области.
Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций.
Гетманцев задекларировал доходы почти на без четверти миллион гривен
Даниил Гетьманцев задекларировал 734068 грн доходов. Сюда входит как депутатская заработная плата, так и работа по совместительству — в КНУ им. Тараса Шевченко и Национальной академии правовых наук Украины.
На банковских счетах депутат задекларировал наличие 372 778 гривен. А вот наличными Гетманцев хранит 158000 гривен, 40000 евро и 35410 долларов.
Также в собственности Даниила Гетманцева есть два земельных участка в Киевской области, общей площадью 4590 м². Еще один участок на 1722 м² принадлежит его жене.
Дом, в котором проживает семья, также задекларирован — расположен в Киевской области и имеет площадь 269 м², при этом площадь участка, на котором он стоит — 2500 м².
Есть еще и две квартиры в общей собственности: одна в Киеве почти на 60 м² (общая с женой) и одна также в столице почти на 80 м² — там проживает его сын.
Стоимость ни одного из жилых помещений или земельных участков не указана.
А вот автомобиль, которым пользуется депутат, не премиальный. Это Toyota Avalon 2008 года.
Относительно других материальных ценностей Гетманцев задекларировал двое собственных часов: от брендов Frank Muller и Rolex. Оба с корпусами из цветного металла. А также в декларацию вошла коллекция из 15 картин XX-XXI веков.
Напомним, народный депутат Гетманцев рассказал, что украинский бюджет ежегодно недополучает как минимум 5 миллиардов долларов из-за нелегальных зернотрейдеров.
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