Ярослав Железняк розказав про корупцію на держпідприємствах

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

На окремих державних підприємствах в Україні існують так звані бек-офіси. Займаються ці офіси тим, що забезпечують перемогу певних фірм на тендерах, виплати грошей тим, хто уже переміг, та різними іншими речами, які не суміщаються з антикорупційним законодавством.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Що таке бек-офіси

За словами Ярослава Железняка, бек-офіси — це умовно окремі приміщення і окремі люди, які ніяк не пов’язані з державним підприємством або органом, яким заносять гроші за відверто корупційні речі. Ці люди, своєю чергою, організовують виконання держпідприємством або держорганом необхідних рішень, наприклад перемогу на тендері, прохід контрабанди, тощо.

Такі бек-офіси створюються, зокрема, на деяких великих державних енергетичних підприємствах.

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Співрозмовник Новини.LIVE стверджує, що виникли бек-офіси ще до війни, наприклад, в Укрзалізниці.

"Що ж стосується конкретних випадків, мені підказують мої відчуття, що про всі бек-офіси вже давно відомо антикорупційним органам. До речі, історія з уже колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим — це також приклад роботи бек-офісу", — пояснює народний депутат.

Нагадаємо, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що причиною корупції та кумівства в Україні є олігархічно-кланова система суспільного устрою.

На думку Гетманцева, самі по собі олігархи не є основними складовими кланової системи. Скоріше вони є додатком до кланової системи.

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"Кланова система — це система кланів всередині правоохоронних органів, митниці, податкової. Це конкретні люди, не на найвищих посадах, які знають один одного, пов’язані між собою круговою порукою, корупційними зв’язками і дерибаном тих чи інших схем. Це таке собі майже кровне родство", — говорить народний депутат.

За його словами, клани керують Україною вже понад 30 років. Змінюються політики, партії, президенти. А ці люди десятиріччями перебувають на своїх посадах і є основним злом цієї держави.

