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Депутат рассказал о функционировании коррупционных бэк-офисов на государственных предприятиях

12 июля 2023 06:01
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Ярослав Железняк рассказал о коррупции на госпредприятиях
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

На отдельных государственных предприятиях в Украине существуют так называемые бэк-офисы. Занимаются эти офисы тем, что обеспечивают победу определенных фирм на тендерах, выплаты денег уже победившим, а также различными другими вещами, которые не совмещаются с антикоррупционным законодательством.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

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Что такое бэк-офисы

По словам Ярослава Железняка, бэк-офисы — это условно отдельные помещения и отдельные люди, никак не связанные с государственным предприятием или органом, которым заносят деньги за откровенно коррупционные вещи. Эти люди, в свою очередь, организуют выполнение госпредприятием или госорганом необходимых решений, например победу на тендере, проход контрабанды и т.д.

Такие бэк-офисы создаются, в частности, на некоторых крупных государственных энергетических предприятиях.

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Собеседник Новини.LIVE утверждает, что возникли бэк-офисы еще до войны, например, в Укрзализныце.

"Что же касается конкретных случаев, мне подсказывают мои ощущения, что все бэк-офисы уже давно известны антикоррупционным органам. Кстати, история с уже бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым — это также пример работы бэк-офиса", — объясняет народный депутат.

Напомним, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что причиной коррупции и кумовства в Украине является олигархическо-клановая система общественного устройства.

По мнению Гетманцева, сами по себе олигархи не являются основными составляющими клановой системы. Скорее, они являются приложением к клановой системе.

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"Клановая система — это система кланов внутри правоохранительных органов, таможни, налоговой. Это конкретные люди, не на высших должностях, знающие друг друга, связанные между собой круговой порукой, коррупционными связями и дерибаном тех или иных схем. Это такое себе почти кровное родство", — говорит народный депутат.

По его словам, кланы руководят Украиной уже более 30 лет. Меняются политики, партии, президенты. А эти люди десятилетиями находятся на своих должностях и являются основным злом этого государства.

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