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Держава купує солодощі та цигарки для полонених окупантів — дані Prozorro

19 червня 2024 15:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тендери Prozorro — відомо, чим держава годує та розважає полонених окупантів
Російські полонені. Фото: The Times
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські пенітенціарні установи масово закуповують для полонених російських окупантів різноманітні смаколики та сигарети. Як свідчить тендерна документація, в асортименті — карамельки, крекери, згущене молоко, халва, шоколадки та арахіс.

Така інформація міститься на порталі електронних закупівель Prozorro.gov.ua.

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Детальніше про закупівлі продуктів для окупантів

За даними сайту держзакупівель, одна з українських держустанов "Табір для тримання військовополонених" оголосила низку тендерів.

З-поміж них — намір закупити 72 одиниці напою Coca-Cola, арахісу на 1,5 тис. гривень.

 

тендери сигарети окупанти полонені
Закупівлі продуктів. Джерело: Prozorro.gov.ua

З останніх закупівель — молоко згущене на 2,5 тис. гривень, сухарики з родзинками на понад 5 тис. гривень. А також крекери, шоколад та халва.

 

тендери сигарети окупанти полонені
Закупівлі продуктів. Джерело: Prozorro.gov.ua

Окрім того, витратять 2,9 тис. гривень на 20 кг карамелі з постачанням до кінця 2024 року.

 

тендери сигарети окупанти полонені
Закупівлі продуктів. Джерело: Prozorro.gov.ua

Також залишилась інформація тендерів, які оголошувала ця установа, у травні минулого року. Тоді для російських полонених закупили близько 200 пачок цигарок на загальну суму 14,3 тис. гривень.

 

тендери сигарети окупанти полонені
Закупівлі продуктів. Джерело: Prozorro.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Київській міській держадміністрації оголосили закупівлю автозапчастини для службових авто на понад 6 млн гривень. Також КМДА планувала купити пальне на понад 6 млн гривень.

Раніше ми писали, в яку суму обійшовся державі Нацвідбір Євробачення-2024. Загалом вартість цієї угоди становила майже 11 млн гривень.

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полонені
держбюджет

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