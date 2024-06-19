Тендеры Prozorro — известно, чем государство кормит и развлекает пленных оккупантов

Государство покупает сладости и сигареты для пленных оккупантов — данные Prozorro
Украинские пенитенциарные учреждения массово закупают для пленных российских оккупантов разнообразные вкусности и сигареты. Как свидетельствует тендерная документация, в ассортименте — карамельки, крекеры, сгущенка, халва, шоколадки и арахис.
Такая информация содержится на портале электронных закупок Prozorro.gov.ua.
Детальнее о закупках продуктов для оккупантов
По данным сайта госзакупок, одно из украинских госучреждений "Лагерь для содержания военнопленных" объявило ряд тендеров.
Среди них — намерение закупить 72 единицы напитка "Coca-Cola", арахиса на 1,5 тыс. гривен.
Из последних закупок — молоко сгущенное на 2,5 тыс. гривен, сухарики с изюмом более 5 тыс. гривен. А также крекеры, шоколад и халва.
Кроме того, потратят 2,9 тыс. гривен на 20 кг карамели со снабжением до конца 2024 года.
Также осталась информация тендеров, объявляемых этим учреждением, в мае прошлого года. Тогда для российских пленных закупили около 200 пачек сигарет на общую сумму 14,3 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Киевской городской госадминистрации объявили закупку автозапчасти для служебных авто на более чем 6 млн гривен. Также КГГА планировала купить горючее более чем на 6 млн гривен.
Ранее мы писали, в какую сумму обошелся государству Нацотбор Евровидения-2024. В целом стоимость этого соглашения составляла около 11 млн гривен.
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