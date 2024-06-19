Тендеры Prozorro — известно, чем государство кормит и развлекает пленных оккупантов

Российские пленные. Фото: The Times

Украинские пенитенциарные учреждения массово закупают для пленных российских оккупантов разнообразные вкусности и сигареты. Как свидетельствует тендерная документация, в ассортименте — карамельки, крекеры, сгущенка, халва, шоколадки и арахис.

Такая информация содержится на портале электронных закупок Prozorro.gov.ua.

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По данным сайта госзакупок, одно из украинских госучреждений "Лагерь для содержания военнопленных" объявило ряд тендеров.

Среди них — намерение закупить 72 единицы напитка "Coca-Cola", арахиса на 1,5 тыс. гривен.

Закупки продуктов. Источник: Prozorro.gov.ua

Из последних закупок — молоко сгущенное на 2,5 тыс. гривен, сухарики с изюмом более 5 тыс. гривен. А также крекеры, шоколад и халва.

Закупки продуктов. Источник: Prozorro.gov.ua

Кроме того, потратят 2,9 тыс. гривен на 20 кг карамели со снабжением до конца 2024 года.

Закупки продуктов. Источник: Prozorro.gov.ua

Также осталась информация тендеров, объявляемых этим учреждением, в мае прошлого года. Тогда для российских пленных закупили около 200 пачек сигарет на общую сумму 14,3 тыс. гривен.

Закупки продуктов. Источник: Prozorro.gov.ua

Что еще стоит знать

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