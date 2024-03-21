Допомога від 50 тис. гривень — умови грантової програми у березні

Гривневі купюри. Фото: НБУ

Українці у березні 2024 року в рамках урядової програми можуть отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти надають на відкриття чи розвиток власної справи.

Про умови повідомили в Міністерстві економіки.

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Хто може отримати мікрогранти

Як зазначають у відомстві, за грантовою програмою "Власна справа" можна отримати різного розміру мікрогранти. Гроші дозволяється витратити на:

придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду приміщення.

При цьому отримати грант можуть як чинний підприємець, так і люди без досвіду відповідної діяльності. Обов’язкова умова — створення одного чи двох робочих місць залежно від розміру гранту.

Подавати заявки на отримання грантів можуть майбутні підприємці, фізособи-підприємці чи компанії:

які не перебувають і не ведуть господарської діяльності на окупованих територіях України;

які не мають господарської діяльності на території Росії;

на яких не поширюються санкції;

щодо них немає порушеної справи про банкрутство;

немає судових вироків щодо притягнення до кримінальної відповідальності у корупційних справах;

відсутня заборгованість перед бюджетом.

Подати заявки онлайн на участь у грантовій програмі "Власна справа" можна за посиланням.

Переможці четвертої хвилі надання грантів

За даними Мінекономіки, серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі було 49% жінок та 40% чоловіків, а також 11% компаній. Більш ніж 70% з них мали вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із таких областей:

Львівської — 47 осіб;

Рівненської — 40 осіб;

Київської — 36 осіб;

Івано-Франківської — 36 осіб;

міста Києва — 30 осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році тривають перевірки бізнесу органами контролю на предмет дотримання закону про застосування касових апаратів та видачі чеків. У Податковому комітеті Верховної Ради пояснили, кого податківці перевіряють першою чергою.

Також державному ПриватБанку з'явилась функція миттєвого відкриття банківських рахунків. Однак скористатися нею зможуть виключно українські підприємці, які працюють та надають послуги в сфері інформаційних технологій.