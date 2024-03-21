Помощь от 50 тыс. гривен — условия грантовой программы в марте

Государство предоставляет украинцам от 50 тыс. гривен — условия программы
Украинцы в марте 2024 года в рамках правительственной программы могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства предоставляют на открытие или развитие собственного дела.
Об условиях сообщили в Министерстве экономики.
Кто может получить микрогранты
Как отмечают в ведомстве, по грантовой программе "Власна справа" можно получить разного размера микрогранты. Деньги разрешается потратить на:
- приобретение или лизинг оборудования;
- закупку сырья и материалов;
- аренду помещения.
При этом получить грант могут как действующий предприниматель, так и люди без опыта такой деятельности. Обязательное условие — создание одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.
Подавать заявки на получение грантов могут будущие предприниматели, физлица-предприниматели или компании:
- которые не находятся и не ведут хозяйственную деятельность на оккупированных территориях Украины;
- не имеющие хозяйственной деятельности на территории России;
- на которые не распространяются санкции;
- в отношении них нет возбужденного дела о банкротстве;
- нет судебных приговоров по привлечению к уголовной ответственности по коррупционным делам;
- отсутствует задолженность перед бюджетом.
Подать заявки онлайн на участие в грантовой программе "Власна справа" можно по ссылке.
Победители четвертой волны предоставления грантов
По данным Минэкономики, среди получателей микрогрантов четвертой волны было 49% женщин и 40% мужчин, а также 11% компаний. Более 70% из них имели высшее образование.
Больше всего грантополучателей из таких областей:
- Львовской — 47 человек;
- Ровенской — 40 человек;
- Киевской— 36 человек;
- Ивано-Франковской — 36 человек;
- города Киева — 30 человек.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.
Также государственному "ПриватБанку" появилась функция мгновенного открытия банковских счетов. Однако воспользоваться ею смогут исключительно украинские предприниматели, работающие и оказывающие услуги в сфере информационных технологий.
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