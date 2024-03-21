Помощь от 50 тыс. гривен — условия грантовой программы в марте

Гривневые купюры. Фото: НБУ

Украинцы в марте 2024 года в рамках правительственной программы могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства предоставляют на открытие или развитие собственного дела.

Об условиях сообщили в Министерстве экономики.

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Кто может получить микрогранты

Как отмечают в ведомстве, по грантовой программе "Власна справа" можно получить разного размера микрогранты. Деньги разрешается потратить на:

приобретение или лизинг оборудования;

закупку сырья и материалов;

аренду помещения.

При этом получить грант могут как действующий предприниматель, так и люди без опыта такой деятельности. Обязательное условие — создание одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.

Подавать заявки на получение грантов могут будущие предприниматели, физлица-предприниматели или компании:

которые не находятся и не ведут хозяйственную деятельность на оккупированных территориях Украины;

не имеющие хозяйственной деятельности на территории России;

на которые не распространяются санкции;

в отношении них нет возбужденного дела о банкротстве;

нет судебных приговоров по привлечению к уголовной ответственности по коррупционным делам;

отсутствует задолженность перед бюджетом.

Подать заявки онлайн на участие в грантовой программе "Власна справа" можно по ссылке.

Победители четвертой волны предоставления грантов

По данным Минэкономики, среди получателей микрогрантов четвертой волны было 49% женщин и 40% мужчин, а также 11% компаний. Более 70% из них имели высшее образование.

Больше всего грантополучателей из таких областей:

Львовской — 47 человек;

Ровенской — 40 человек;

Киевской— 36 человек;

Ивано-Франковской — 36 человек;

города Киева — 30 человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.

Также государственному "ПриватБанку" появилась функция мгновенного открытия банковских счетов. Однако воспользоваться ею смогут исключительно украинские предприниматели, работающие и оказывающие услуги в сфере информационных технологий.