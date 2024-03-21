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Государство предоставляет украинцам от 50 тыс. гривен — условия программы

21 марта 2024 09:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от 50 тыс. гривен — условия грантовой программы в марте
Гривневые купюры. Фото: НБУ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы в марте 2024 года в рамках правительственной программы могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства предоставляют на открытие или развитие собственного дела.

Об условиях сообщили в Министерстве экономики.

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Кто может получить микрогранты

Как отмечают в ведомстве, по грантовой программе "Власна справа" можно получить разного размера микрогранты. Деньги разрешается потратить на:

  • приобретение или лизинг оборудования;
  • закупку сырья и материалов;
  • аренду помещения.

При этом получить грант могут как действующий предприниматель, так и люди без опыта такой деятельности. Обязательное условие — создание одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.

Подавать заявки на получение грантов могут будущие предприниматели, физлица-предприниматели или компании:

  • которые не находятся и не ведут хозяйственную деятельность на оккупированных территориях Украины;
  • не имеющие хозяйственной деятельности на территории России;
  • на которые не распространяются санкции;
  • в отношении них нет возбужденного дела о банкротстве;
  • нет судебных приговоров по привлечению к уголовной ответственности по коррупционным делам;
  • отсутствует задолженность перед бюджетом.

Подать заявки онлайн на участие в грантовой программе "Власна справа" можно по ссылке.

Победители четвертой волны предоставления грантов

По данным Минэкономики, среди получателей микрогрантов четвертой волны было 49% женщин и 40% мужчин, а также 11% компаний. Более 70% из них имели высшее образование.

Больше всего грантополучателей из таких областей:

  • Львовской — 47 человек;
  • Ровенской — 40 человек;
  • Киевской— 36 человек;
  • Ивано-Франковской — 36 человек;
  • города Киева — 30 человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.

Также государственному "ПриватБанку" появилась функция мгновенного открытия банковских счетов. Однако воспользоваться ею смогут исключительно украинские предприниматели, работающие и оказывающие услуги в сфере информационных технологий.

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