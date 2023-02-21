Укрнафта планує наростити видобуток нафти у 2023-му

Українські та закордонні компанії зацікавлені у розвитку родовищ

Найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

Про це розповів директор Укрнафти Сергій Корецький.

Де планують бурити свердловини

Як зазначив посадовець, частина родовищ Укрнафти зосереджена на заході країни. Саме там українські та закордонні компанії зацікавлені у їх розвитку.

"Зараз ми розпочали багато перемовин. Ми розділяємо видобувні активи на кілька складових. Перше — це інтенсифікація, яку можемо провести власними силами і збільшити дебіт. Другий блок — розвідані запаси і геологія", — зауважив він.

Попередні дані свідчать, що можна пробурити три нових свердловини поточного року, провести підготовчі роботи для буріння принаймні восьми — у наступному.

"Це багато, адже останні роки Укрнафта, в кращому випадку, бурила одну свердловину на рік. Є речі, які ми самі не зможемо зробити через брак коштів та техніки. А, можливо, і з точки зору розподілу ризиків в цей складний період. І ми це пропонуватимемо потенційним партнерам", — пояснив Корецький.

Видобуток нафти у попередні роки

Минулого року Укрнафта скоротила видобуток нафти на 8,6%, до 1,37 млн тонн порівняно з 2021 роком. Скорочення видобутку відбувалося щороку і до того, починаючи з 2007-го по 2017 рік. У 2018 році падіння вдалося зупинити. Найбільший обсяг видобутку нафти Укрнафтою був зафіксований у 2006 році — 3,897 млн тонн.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року акції компанії "Укрнафта" та Укртатнафта (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) були відчужені у власність держави на період дії воєнного стану. Тоді ж Сергій Корецький очолив ці дві компанії.

Повідомлялося, що акції компанії "Укрнафта" передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.