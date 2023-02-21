Державна Укрнафта планує наростити видобуток нафти у 2023-му
Найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.
Про це розповів директор Укрнафти Сергій Корецький.
-
Під час візиту Байдена до Польщі говоритимуть про надання Україні літаків: що відомо
-
В Одесі повістки вручатимуть під відеозапис – Гуменюк
-
Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення у справі про ненавмисне вбивство українки
-
"Барселону" можуть серйозно покарати через виплати судді
-
ЗМІ отримали рендери iPhone 15: які зміни матиме нова модель смартфона
-
В Японії на узбережжі знайшли підозрілу кулю: що відомо
-
Військова допомога Україні: глава дипломатії ЄС назвав найнагальнішу потребу
-
Іран сколихнув потужний землетрус: що відомо
-
Російські пранкери розіграли Меркель, подзвонивши їй від імені Порошенка
-
Як зафіксувати злочин проти довкілля під час війни: інструкція від Офісу омбудсмана
Де планують бурити свердловини
Як зазначив посадовець, частина родовищ Укрнафти зосереджена на заході країни. Саме там українські та закордонні компанії зацікавлені у їх розвитку.
"Зараз ми розпочали багато перемовин. Ми розділяємо видобувні активи на кілька складових. Перше — це інтенсифікація, яку можемо провести власними силами і збільшити дебіт. Другий блок — розвідані запаси і геологія", — зауважив він.
Попередні дані свідчать, що можна пробурити три нових свердловини поточного року, провести підготовчі роботи для буріння принаймні восьми — у наступному.
"Це багато, адже останні роки Укрнафта, в кращому випадку, бурила одну свердловину на рік. Є речі, які ми самі не зможемо зробити через брак коштів та техніки. А, можливо, і з точки зору розподілу ризиків в цей складний період. І ми це пропонуватимемо потенційним партнерам", — пояснив Корецький.
Видобуток нафти у попередні роки
Минулого року Укрнафта скоротила видобуток нафти на 8,6%, до 1,37 млн тонн порівняно з 2021 роком. Скорочення видобутку відбувалося щороку і до того, починаючи з 2007-го по 2017 рік. У 2018 році падіння вдалося зупинити. Найбільший обсяг видобутку нафти Укрнафтою був зафіксований у 2006 році — 3,897 млн тонн.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року акції компанії "Укрнафта" та Укртатнафта (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) були відчужені у власність держави на період дії воєнного стану. Тоді ж Сергій Корецький очолив ці дві компанії.
Повідомлялося, що акції компанії "Укрнафта" передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.