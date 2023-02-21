Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Государственная Укрнафта планирует нарастить добычу нефти в 2023-м arrow

Государственная Укрнафта планирует нарастить добычу нефти в 2023-м

21 февраля 2023 08:40
lis.jpg - Ксения Лисновская
Укрнафта планирует нарастить добычу нефти в 2023 году
Украинские и зарубежные компании заинтересованы в развитии месторождений
lis.jpg - Ксения Лисновская

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

Об этом рассказал директор Укрнафты Сергей Корецкий.

Читайте также:

Где планируют бурить скважины

Как отметил чиновник, часть месторождений Укрнафты сосредоточена на западе страны. Там украинские и зарубежные компании заинтересованы в их развитии.

"Сейчас мы начали много переговоров. Мы разделяем добывающие активы на несколько составляющих. Первоеэто интенсификация, которую можем провести сами по себе и увеличить дебит. Второй блокразведанные запасы и геология", — отметил он.

Предварительные данные свидетельствуют, что можно пробурить три новых скважины в текущем году, провести подготовительные работы по бурению по крайней мере восьми — в следующем.

"Это много, ведь в последние годы Укрнафта, в лучшем случае, бурила одну скважину в год. Есть вещи, которые мы сами не сможем сделать из-за нехватки средств и техники. А, возможно, и с точки зрения распределения рисков в этот сложный период. И мы будем это предлагать потенциальным партнерам", — пояснил Корецкий.

Добыча нефти в предыдущие годы

В прошлом году Укрнафта сократила добычу нефти на 8,6%, до 1,37 млн тонн по сравнению с 2021 годом. Сокращение добычи происходило ежегодно и до того, начиная с 2007-го по 2017 год. В 2018 году падение удалось приостановить. Наибольший объем добычи нефти Укрнафтой был зафиксирован в 2006 году — 3,897 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2022 года акции компании "Укрнафта" и Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) были отчуждены в собственность государства на период действия военного положения. Тогда же Сергей Корецкий возглавил эти две компании.

Сообщалось, что акции компании "Укрнафта" передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:47 Российские пранкеры разыграли Меркель, позвонив ей от имени Порошенко

09:46 Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция от Офиса омбудсмана

09:36 "Месть за прошлогодний финал": "Ливерпуль" принимает "Реал" в 1/8 Лиги чемпионов

09:35 В Гааге начался неофициальный суд над путиным: кто и зачем это организовал

09:30 В НБУ сообщили, какие банки выбирают украинцы для депозитов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

09:21 Россия готовится к массовой мобилизации студентов: украинская разведка обнародовала документ

09:02 Представитель Госдепа рассказала, что в США считают поражением россии в войне

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

08:51 Более 700 военных и десятки единиц бронетехники: Генштаб назвал свежие потери рф

08:47 Международный союз биатлонистов отметил достижение Пидручного: о чем речь

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Актуальное по теме

None 21 Февраль 09:48

Российские пранкеры разыграли Меркель, позвонив ей от имени Порошенко

None 21 Февраль 09:46

Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция от Офиса омбудсмана

None 21 Февраль 09:08

"Месть за прошлогодний финал": "Ливерпуль" принимает "Реал" в 1/8 Лиги чемпионов

None 21 Февраль 09:38

В НБУ сообщили, какие банки выбирают украинцы для депозитов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB