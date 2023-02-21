Укрнафта планирует нарастить добычу нефти в 2023 году

Украинские и зарубежные компании заинтересованы в развитии месторождений

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

Об этом рассказал директор Укрнафты Сергей Корецкий.

Где планируют бурить скважины

Как отметил чиновник, часть месторождений Укрнафты сосредоточена на западе страны. Там украинские и зарубежные компании заинтересованы в их развитии.

"Сейчас мы начали много переговоров. Мы разделяем добывающие активы на несколько составляющих. Первое — это интенсификация, которую можем провести сами по себе и увеличить дебит. Второй блок — разведанные запасы и геология", — отметил он.

Предварительные данные свидетельствуют, что можно пробурить три новых скважины в текущем году, провести подготовительные работы по бурению по крайней мере восьми — в следующем.

"Это много, ведь в последние годы Укрнафта, в лучшем случае, бурила одну скважину в год. Есть вещи, которые мы сами не сможем сделать из-за нехватки средств и техники. А, возможно, и с точки зрения распределения рисков в этот сложный период. И мы будем это предлагать потенциальным партнерам", — пояснил Корецкий.

Добыча нефти в предыдущие годы

В прошлом году Укрнафта сократила добычу нефти на 8,6%, до 1,37 млн тонн по сравнению с 2021 годом. Сокращение добычи происходило ежегодно и до того, начиная с 2007-го по 2017 год. В 2018 году падение удалось приостановить. Наибольший объем добычи нефти Укрнафтой был зафиксирован в 2006 году — 3,897 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2022 года акции компании "Укрнафта" и Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) были отчуждены в собственность государства на период действия военного положения. Тогда же Сергей Корецкий возглавил эти две компании.

Сообщалось, что акции компании "Укрнафта" передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.