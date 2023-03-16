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Державний банк програв суд АМКУ: що оскаржував

16 березня 2023 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АМКУ виграв суд проти Ощадбанку — яке рішення щодо Картки киянина
Верховний суд у складі Касаційного господарського суду поставив крапку у судовому спорі
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Антимонопольний комітет виграв судову справу проти державної фінустанови "Ощадбанк". Верховний суд у складі Касаційного господарського суду  поставив крапку у судовому спорі.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

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Судова тяганина довкола "Картки киянина"

Як зазначає пресслужба комітету, суд залишив чинним рішення попередніх судів щодо законності рішення Антимонопольного комітету стосовно штрафу для Ощадбанку.

Йдеться про рішення АМКУ про штраф державної фінустанови, ухваленого наприкінці 2021 року. Тоді регулятор оштрафував держбанк на 503 тис. грн. Регулятор визнав винним банк у порушенні антимонопольного законодавства за участю у проєкті "Муніципальна карта "Картка киянина". Тоді пояснили, що Ощадбанк був єдиною фінустановою, що видавала картки.

"У період з червня 2016-го по грудень 2021 року банк висував обов'язковою умовою отримання "Картки киянина" підключення платної послуги SMS-інформування… Власники "Карток киянина" змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат", — нагадали у комітеті.

Примітно, що на момент винесення рішення комітету банк припинив порушення, проте продовжував оскаржувати штраф у судах усіх інстанцій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фінустанова "Ощадбанк" автоматично продовжить дію платіжних карток, термін яких добігає кінця. Українці можуть не пролонгувати картки до 31 травня 2023 року.

Раніше клієнти Ощадбанку, які через війну перебувають за кордоном, нарікали на неможливість відновити втрачений доступ до застосунку Ощад 24. У банку пояснили, що поновити послугу дистанційно не можуть. Сама процедура відновлення вимагає за особистої присутності громадянина у відділенні банку.

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