АМКУ выиграл суд против Ощадбанка — какое решение по Картке киевлянина

Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда поставил точку в судебном споре

Антимонопольный комитет выиграл судебное дело против государственного учреждения "Ощадбанк". Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда поставил точку в судебном споре.

Об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Судебная волокита вокруг "Карты киевлянина"

Как отмечает пресс-служба комитета, суд оставил в силе решение предыдущих судов о законности решения Антимонопольного комитета по штрафу для Ощадбанка.

Речь идет о решении АМКУ о штрафе государственного учреждения, принятого в конце 2021 года. Тогда регулятор оштрафовал госбанк на 503 тысячи гривен.

Регулятор признал виновным банк в нарушении антимонопольного законодательства с участием в проекте "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Тогда объяснили, что Ощадбанк был единственным финучреждением, которое выдавало карты.

"В период с июня 2016-го по декабрь 2021 года банк выдвигал обязательным условием получения "Карты киевлянина" подключения платной услуги SMS-информирования… Владельцы "Карт киевлянина" вынуждены были соглашаться на его условия и несли финансовые расходы", — напомнили в комитете.

Примечательно, что к моменту вынесения решения комитета банк прекратил нарушение, однако продолжал обжаловать штраф в судах всех инстанций.

Что еще стоит знать

Напомним, финучреждение "Ощадбанк" автоматически продлит действие платежных карт, срок которых подходит к концу. Украинцы могут не пролонгировать карты до 31 мая 2023 года.

Ранее клиенты Ощадбанка, находящихся за рубежом, сетовали на невозможность восстановить утраченный доступ к приложению Ощад 24. В банке объяснили, что восстановить услугу дистанционно не могут. Сама процедура восстановления требует личного присутствич гражданина в отделении банка.