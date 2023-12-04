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Держбюджет на 2024 рік — скільки виділили коштів на головні фронти війни

4 грудня 2023 01:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Держбюджет на 2024 рік — скільки виділили коштів на головні фронти війни
Жінка тримає гроші в руках. Фото: minsocpolitics.official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Згідно з підписаним президентом Володимиром Зеленським законом про держбюджет на 2024 рік, майже половину коштів витратять на національну безпеку та оборону. Однак цікаво, що на інформаційну політику наступного року піде понад 3 млрд грн. Таким чином держава підтримуватиме два головні фронти. 

Про це повідомляє Слово і діло.

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Які основні показники бюджету на наступний рік

Зазначається, що 2024 року доходи держави зростуть на 25%, до 1 трлн 768,5 млрд грн, витрати зменшаться на 2,5%, до 3 трлн 309 млрд грн. Граничний дефіцит бюджету складе 1 трлн 571,5 млрд грн, що менше на 21,8%, а держборг зросте на 22,1%, до 7 трлн 460,1 млрд грн.

Щодо ВВП — зросте на 4,6%, а інфляція складе 9,7%. Курс долара прогнозується на рівні 40,7 грн на середньорічному рівні та 42,1 грн на кінець року. Мінімальна зарплата зросте двічі: з 1 січня — до 7,1 тис. грн, з 1 квітня — до 8 тис. грн.

Основні показники держбюджету на 2024 рік
Основні показники держбюджету на 2024 рік. Фото: Слово і діло

Як зміняться в витрати 2024 року

"Витрати бюджету на наступний рік на 2,5% нижчі, ніж у 2023-му — 3 трлн 309 млрд гривень (проти 339 трлн 295 млрд, згідно з останніми змінами до поточного бюджету)", — йдеться в матеріалі.

Спостерігається зменшення витрат на Міноборони, ГУР, СБУ та Службу зовнішньої розвідки, однак приріст на РНБО — 313,9 млн грн. Також планується зменшення витрат на МВС на 16,4%, до 324,2 млрд грн, та збільшення витрат на центральні органи влади, зокрема Верховну Раду — 3 млрд гривень (+9,1%),  Держуправління справами — 3,1 млрд (+14,7%) та Секретаріат Кабміну — 11,4 млрд (+33, 8%).

Зокрема більше отримають коштів деякі міністерства:

  • Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій — 934,2 млн гривень (+117,2%);
  • Міністерство юстиції — 18,7 млрд (+22,6%);
  • Мінекономіки — 34,3 млрд. (+650,1%);
  • Мінфін — 560,9 млрд (+43%);
  • МОЗ — 201,7 млрд (+13,1%);
  • Мінкульт — 10,7 млрд (+16,9%);
  • Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — 51,2 млрд (+320,9%);
  • Міністерство у справах ветеранів — 13,6 млрд (+98,2%).
Як зміняться видатки держави у 2024 році
Як зміняться видатки держави у 2024 році. Фото: Слово і діло

Що цікаво, збільшаться витрати на інформаційну політику наступного року. Так, Міністерство цифрової трансформації отримає 2,8 млрд грн (+364%), Нацрада з питань телерадіомовлення — 228,9 млн грн (+44,5%), Нацкомісія з держрегулювання у сфері електронних комунікацій — 181, 7 млн грн (+64,7%). Це в сумі складає понад 3 млрд грн.

Також зростуть витрати на суди, окрім Вищого суду з питань інтелектуальної власності, на антикорупційні органи, зокрема НАБУ, НАЗК та інші, на Державне космічне агентство, соціальні академії наук та Уповноваженого із захисту державної мови. 

Зменшать витрати на Міненергетики (-8,3%), Мінекології (-16,1%), Мінінфраструктури (76,7%) та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури(-62,5%).

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік.

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