Госбюджет на 2024 год — сколько выделили средств на главные фронты войны

Женщина держит деньги в руках. Фото: minsocpolitics.official

Согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским закону о госбюджете на 2024 год, почти половину средств потратят на национальную безопасность и оборону. Однако интересно, что на информационную политику в следующем году уйдет более 3 млрд грн. Таким образом, государство будет поддерживать два главных фронта.

Об этом сообщает Слово и дело.

Читайте также:

Какие основные показатели бюджета на следующий год

Отмечается, что в 2024 году доходы государства вырастут на 25%, до 1 трлн 768,5 млрд. грн, расходы уменьшатся на 2,5%, до 3 трлн 309 млрд грн. Предельный дефицит бюджета составит 1 трлн 571,5 млрд грн, что меньше на 21,8%, а госдолг вырастет на 22,1%, до 7 трлн 460,1 млрд грн.

Относительно ВВП — вырастет на 4,6%, а инфляция составит 9,7%. Курс доллара прогнозируется на уровне 40,7 грн на среднегодовом уровне и 42,1 грн на конец года. Минимальная зарплата вырастет дважды: с 1 января — до 7,1 тыс. грн, с 1 апреля — до 8 тыс. грн.

Основные показатели госбюджета на 2024 год. Фото: Слово и дело

Как изменятся в расходы в 2024 году

"Расходы бюджета на следующий год на 2,5% ниже, чем в 2023-м — 3 трлн 309 млрд гривен (против 339 трлн 295 млрд, согласно последним изменениям в текущий бюджет)", — говорится в материале.

Наблюдается уменьшение расходов на Минобороны, ГУР, СБУ и Службу внешней разведки, однако есть прирост на СНБО — 313,9 млн грн. Также планируется уменьшение расходов на МВД на 16,4%, до 324,2 млрд грн, и увеличение расходов на центральные органы власти, в частности, Верховную Раду — 3 млрд гривен (+9,1%), Госуправления делами — 3,1 млрд (+14,7%) и Секретариат Кабмина — 11,4 млрд (+33,8%).

В частности, больше получат средств некоторые министерства:

Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий — 934,2 млн грн (+117,2%);

Министерство юстиции — 18,7 млрд грн (+22,6%);

Минэкономики — 34,3 млрд грн (+650,1%);

Минфин — 560,9 млрд грн (+43%);

Минздрав — 201,7 млрд грн (+13,1%);

Минкульт — 10,7 млрд грн (+16,9%);

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — 51,2 млрд грн (+320,9%);

Министерство по делам ветеранов — 13,6 млрд грн (+98,2%).

Как изменятся расходы государства в 2024 году. Фото: Слово и дело

Что интересно, увеличатся расходы на информационную политику в следующем году. Так, Министерство цифровой трансформации получит 2,8 млрд грн (+364%), Нацсовет по телерадиовещанию — 228,9 млн грн (+44,5%), Нацкомиссия по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций — 181, 7 млн грн (+ 64,7%). Это в сумме составляет более 3 млрд грн.

Также возрастут расходы на суды, кроме Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, антикоррупционные органы, в частности НАБУ, НАПК и другие, на Государственное космическое агентство, социальные академии наук и Уполномоченного по защите государственного языка.

Уменьшат расходы на Минэнергетики (-8,3%), Минэкологии (-16,1%), Мининфраструктуры (76,7%) и Госагентство восстановления и развития инфраструктуры (-62,5%).

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год.