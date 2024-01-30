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Держборг сягнув нового історичного максимуму — нові дані Мінфіну

30 січня 2024 14:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держборг України та нові рекорди — як змінилась сума за рік
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Обсяг сукупного державного боргу України сягнув нового історичного рекорду, перевищивши 5,5 трильйонів гривень або 145,32 млрд доларів. Станом на 31 грудня 2023 року він додав 30,4% у валюті.

Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, пише "Інтерфакс Україна".

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Що вплинуло на зростання держборгу

Як зазначається, у 2023 році зростання державного боргу мало таку структуру:

  • підвищення у гривні — на 35,4% більше або на 1444 млрд гривень;
  • підвищення в іноземній валюті — на 30,4% або на 33,9 млрд доларів.

Як зауважив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, держборг обважнів за рахунок:

  • макрофінансової допомоги від ЄС — 18 млрд євро (55% від загального приросту боргу в гривневому еквіваленті та 61% у валюті). Гроші, які є критично важливими для економіки країни;
  • кредитів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), уряду Канади. Кредитні кошти допомогли забезпечити додаткові фінансові ресурси для держбюджету.

Видатки на обслуговування держборгу становили 8,2% видатків загального фонду держбюджету проти 6,5% 2022-го та 12,4% 2021-го.

Чи варто непокоїтися через негативні показники

Основною причиною зростання боргу є видатки на оборону та соціальну підтримку громадян в складні часи. Однак залучені гроші підтримують економіку та сприяють здобуттю перемоги.

Також українська влада спільно із західними партнерами розробляє стратегію управління боргом, що передбачає поступове скорочення після війни.

"За два роки війни структура державного боргу об’єктивно погіршилась. Утім, вкотре нагадаю, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу — до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП — варанти) — наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року", — наголосив Гетманцев. 

Таким чином, це істотно зменшує навантаження на державний бюджет. Завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні та обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд доларів, а сумарно до 2027-го — у 14,8 млрд доларів.

У 2023-му співвідношення держборгу до ВВП становить близько 85% ВВП проти 78,4% у 2022-му та 48,9% у 2021-му. При цьому попередні прогнози були значно гірші, зокрема МВФ оцінював у 98% ВВП. 

 

держборг
Джерело: Telegram Данила Гетманцева

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.

Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в держбюджеті достатньо коштів для виплати соцдопомоги. Також відомо, що індексації пенсій, які заплановані на березень, скасовувати або переносити не будуть.

держбюджет
держборг
Данило Гетманцев
рекорд
економіка
фінанси

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