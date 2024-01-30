Госдолг Украины и новые рекорды — как изменилась сумма за год

Американская валюта. Фото: Unplush

Объем совокупного государственного долга Украины достиг нового исторического рекорда, превысив 5,5 триллиона гривен или 145,32 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2023 года он прибавил 30,4% в валюте.

Такие данные обнародовало Министерство финансов, пишет "Интерфакс Украина".

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Что повлияло на рост госдолга

Как отмечается, в 2023 году рост государственного долга имел следующую структуру:

повышение в гривне — на 35,4% больше или на 1444 млрд гривен;

повышение в иностранной валюте — на 30,4% или на 33,9 млрд долларов.

Как отметил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, госдолг отяжелел за счет:

макрофинансовой помощи от ЕС — 18 млрд евро (55% от общего прироста долга в гривневом эквиваленте и 61% в валюте). Деньги, которые критически важны для экономики страны;

кредитов от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), правительства Канады. Кредитные средства посодействовали обеспечить дополнительные денежные ресурсы для госбюджета.

Расходы на обслуживание госдолга составили 8,2% расходов общего фонда госбюджета против 6,5% в 2022-м и 12,4% в 2021-м.

Следует ли беспокоиться из-за негативных показателей

Главной причиной роста долга являются расходы на оборону и социальную поддержку граждан в сложные времена. Однако привлеченные деньги поддерживают экономику и способствуют одержанию победы.

Также украинские власти совместно с западными партнерами разрабатывают стратегию управления долгом, предусматривающую постепенное сокращение после войны.

"За два года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Впрочем, еще раз напомню, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба — до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП — варранты) — до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года", — подчеркнул Гетманцев.

Таким образом, это существенно уменьшает нагрузку на государственный бюджет. Благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд долларов, а суммарно к 2027-му — в 14,8 млрд долларов.

В 2023-м соотношение госдолга к ВВП составляет около 85% ВВП против 78,4% в 2022-м и 48,9% в 2021-м. При этом предыдущие прогнозы были значительно хуже, в частности, МВФ оценивал в 98% ВВП.

Источник: Telegram Данила Гетманцева

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины заверили, что в госбюджете достаточно средств для выплаты соцпомощи. Также известно, что индексации запланированных на март пенсий отменять или переносить не будут.