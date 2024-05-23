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Держслужбу праці України суттєво реформують — які функції уріжуть

23 травня 2024 14:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Держпраці функціонуватиме по-новому — що зміниться
Робітниця в офісі за паперами. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні влада планує суттєво реформувати Державну службу правці. Відомство позбавлять низки функцій, розподіливши між іншими органами.

Це прописано у відповідному законопроєкті, що пройшов перше читання у Верховній Раді.

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Реформа Держслужби праці

Йдеться про проєкт закону №9219, який ініціював Кабінет міністрів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення держнагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, ухвалення цього проєкту дасть змогу передати деякі функції Держпраці іншим, дотичним до конкретних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади.

Йдеться, зокрема, про:

  • розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажного транспорту;
  • розслідування причин виникнення аварій, що пов’язані з використанням газу в побуті;
  • дотримання законодавства про рекламу (про зміст реклами про вакансії).

Законопроєкт пропонує перерозподілити так функції Держслужби праці: питання реєстрації та обліку великотоннажного транспорту та інших технологічного транспорту передадуть до Міністерства внутрішніх справ; розслідувати обставини та причини виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті буде Міністерство енергетики та Держінспекція енергонагляду; контролювати дотримання законодавства про рекламу почне Держпродспоживслужба.

Представниця Міністерства економіки повідомила, що рішення розробили з урахуванням змін у функціоналі державних органів, які вже реалізовані в рамках наближення  українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).

 

Держпраці
Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні нове законодавство почне офіційно регулювати роботу домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Також ми писали, що на тлі посилення мобілізації кадрові портали почали публікувати нові пропозиції роботи із можливістю бронювання. Так, у сервісі пошуку роботи Work.ua тепер є новий розділ.

Верховна Рада
закон
робота
Держпраці
реформи

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