Держпраці функціонуватиме по-новому — що зміниться

Робітниця в офісі за паперами. Фото: Freepik

В Україні влада планує суттєво реформувати Державну службу правці. Відомство позбавлять низки функцій, розподіливши між іншими органами.

Це прописано у відповідному законопроєкті, що пройшов перше читання у Верховній Раді.

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Реформа Держслужби праці

Йдеться про проєкт закону №9219, який ініціював Кабінет міністрів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення держнагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, ухвалення цього проєкту дасть змогу передати деякі функції Держпраці іншим, дотичним до конкретних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади.

Йдеться, зокрема, про:

розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажного транспорту;

розслідування причин виникнення аварій, що пов’язані з використанням газу в побуті;

дотримання законодавства про рекламу (про зміст реклами про вакансії).

Законопроєкт пропонує перерозподілити так функції Держслужби праці: питання реєстрації та обліку великотоннажного транспорту та інших технологічного транспорту передадуть до Міністерства внутрішніх справ; розслідувати обставини та причини виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті буде Міністерство енергетики та Держінспекція енергонагляду; контролювати дотримання законодавства про рекламу почне Держпродспоживслужба.

Представниця Міністерства економіки повідомила, що рішення розробили з урахуванням змін у функціоналі державних органів, які вже реалізовані в рамках наближення українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).

Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

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