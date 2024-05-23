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Госслужбу труда Украины существенно реформируют — какие функции урежут

23 мая 2024 14:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Гоструда будет функционировать по-новому — что изменится
Работница в офисе за бумагами. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине власти планируют существенно реформировать Государственную службу труда. Ведомство лишат ряда функций, распределив между другими органами.

Это прописано в соответствующем законопроекте, прошедшем первое чтение в Верховной Раде.

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Речь идет о проекте закона №9219, который инициировал Кабинет министров, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора, осуществления госнадзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде и занятости населения.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, принятие этого проекта позволит передать некоторые функции Гоструда другим, причастным к конкретным направлениям работы центральным органам исполнительной власти.

Речь идет, в частности, о:

  • разграничении функций по регистрации и учету крупнотоннажного транспорта;
  • расследовании причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту;
  • соблюдении законодательства о рекламе (о содержании рекламы о вакансиях).

Законопроект предлагает перераспределить следующие функции Госслужбы труда: вопросы регистрации и учета крупнотоннажного транспорта и других технологического транспорта передадут в Министерство внутренних дел; расследовать обстоятельства и причины аварий, связанных с использованием газа в быту будет Министерство энергетики и Госинспекция энергонадзора; контролировать соблюдение законодательства о рекламе начнет Госпродслужба.

Представительница Министерства экономики сообщила, что решение разработали с учетом изменений в функционале государственных органов, уже реализованных в рамках приближения украинского законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

 

Гоструда
Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине новое законодательство начнет официально регулировать работу домашних работников. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Также мы писали, что на фоне усиления мобилизации кадровые порталы начали публиковать новые предложения по работе с возможностью бронирования. Так, в сервисе поиска работы Work.ua теперь есть новый раздел.

Верховная Рада
закон
работа
Гоструда
реформы

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