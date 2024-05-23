Гоструда будет функционировать по-новому — что изменится

Работница в офисе за бумагами. Фото: Freepik

В Украине власти планируют существенно реформировать Государственную службу труда. Ведомство лишат ряда функций, распределив между другими органами.

Это прописано в соответствующем законопроекте, прошедшем первое чтение в Верховной Раде.

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Речь идет о проекте закона №9219, который инициировал Кабинет министров, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора, осуществления госнадзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде и занятости населения.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, принятие этого проекта позволит передать некоторые функции Гоструда другим, причастным к конкретным направлениям работы центральным органам исполнительной власти.

Речь идет, в частности, о:

разграничении функций по регистрации и учету крупнотоннажного транспорта;

расследовании причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту;

соблюдении законодательства о рекламе (о содержании рекламы о вакансиях).

Законопроект предлагает перераспределить следующие функции Госслужбы труда: вопросы регистрации и учета крупнотоннажного транспорта и других технологического транспорта передадут в Министерство внутренних дел; расследовать обстоятельства и причины аварий, связанных с использованием газа в быту будет Министерство энергетики и Госинспекция энергонадзора; контролировать соблюдение законодательства о рекламе начнет Госпродслужба.

Представительница Министерства экономики сообщила, что решение разработали с учетом изменений в функционале государственных органов, уже реализованных в рамках приближения украинского законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

Источник: ВРУ

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